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Подписан закон о прогрессивном повышении НДФЛ

Подписан закон о прогрессивном повышении НДФЛ
Иллюстрация: 24tv

Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15 % для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

#НОВОСТИ

Законопроектом предусматривается увеличение до 15 % с 1 января 2021 г. налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый период», — говорилось к пояснительной записке к законопроекту.

Как ранее рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, ко второму чтению в законопроект была внесена норма о нераспространении повышенной ставки НДФЛ на доходы от продажи любого личного имущества граждан, кроме ценных бумаг и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Ранее эту меру предложил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 июня. По его словам, полученные бюджетом от данной меры средства направят на лечение тяжело больных детей, а также на закупку дорогостоящих лекарств и проведение высокотехнологичных операций.

Президент отмечал, что повышение ставки подоходного налога до 15 % для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год, принесет бюджету около 60 млрд рублей в год.

 

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