Реформа: Госкорпорации оптимизируют?

Правительство ликвидирует восемь институтов развития и передает Роснано и «Сколково» под управление ВЭБ. Фонды с похожими функциями объединят.

Правительство утвердило концепцию реформы институтов развития — восемь из них ликвидируют, — сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к кабинету министров, и источник в одном из институтов развития.

Цель реформы заключается в том, чтобы создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России», — говорит один из собеседников РБК.

По данным «Коммерсанта», реформа готовилась с лета 2020 года и будет объявлена в ноябре.

Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что институты развития реформируют. В частности, будут ликвидированы Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию и три структуры, отвечающие за развитие Дальнего Востока, —говорят источники РБК.

Часть функций ликвидируемых институтов получит ВЭБ. Но привлечением трудовых ресурсов и инвестиций, распределением и предоставлением субсидий и грантов, администрированием специнвестконтрактов займутся профильные государственные ведомства.

Кроме того, под управление госкорпорации перейдут фонд «Сколково», Роснано, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, корпорация «МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере («Фонд Бортника»).

Институты с похожими функциями объединят:

«Дом.РФ» и «МСП Банк» станут одним «универсальным» банком, говорят два источника РБК. В «МСП Банке» отказались от комментариев. В «Дом.РФ» заявили, что ничего не знают о таких планах.

Российская венчурная компания (РВК) перейдет в управление к РФПИ. В РФПИ и РВК от комментариев отказались.

Российский фонд фундаментальных исследований будет присоединен к Российскому научному фонду.

Анатолий Чубайс в рамках реформы может покинуть пост главы Роснано, утверждают два источника РБК.

«Ему будет предложена другая должность, финального решения нет», — сказал один из них.

В Российском фонде развития информационных технологий отрицают ликвидацию.

«Утвержден бюджет фонда на следующий год. Кроме того, согласована новая субсидия для субъектов малого бизнеса», — сказал РБК представитель фонда.

Лизинг + Лизинг

Кроме того, в рамках реформы институтов развития объединятся ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и АО «ВЭБ-Лизинг». ПАО «ГТЛК» на 100% принадлежит Минтрансу. Компанию недавно возглавил бывший министр транспорта Евгений Дитрих.

АО «ВЭБ-лизинг» создано в 2003 году, с июля 2008 года входит в группу ВЭБ.РФ. Компания занимается лизингом общественного транспорта и авиационной техники, дорожной техники и подвижного состава, недвижимости.

Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ.

К Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований. Российская венчурная компания передается под управление РФПИ.

«Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Росавтодор», «Росагролизинг"», «Россельхозбанк», «Агентство по страхованию вкладов», «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ», «Корпорация развития Дальнего Востока» и «Корпорация развития Северного Кавказа» будут пока сохранены.

АО «Курорты Северного Кавказа» станет «Корпорацией по туризму».