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Губернатор Усс добавил мер: банкеты запретили полностью

Губернатор Усс добавил мер: банкеты запретили полностью
Иллюстрация: yandex.ru

Губернатор Усс внес изменения в указ о дополнительных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Они касаются общепита и тестирования.

#НОВОСТИ

Новые ограничения вводятся в связи с непростой, некоторые ее называет даже сложной, эпидемиологической обстановкой.

Отныне в Красноярском крае вводится запрет на «проведение семейных торжеств, в том числе свадеб, юбилеев, иных торжественных, развлекательных, зрелищных, корпоративных мероприятий, в том числе банкетов» в ресторанах и кафе.

Так что в этом году красноярские компании вряд ли смогут устроить новогодние корпоративы. Впрочем, многие заранее отказались от организации многолюдных празднований.

Другое важное изменение коснулось порядка проведения анализов на коронавирус. Дополнения в указ указывают, что в Красноярском крае должен быть обеспечен охват населения лабораторными исследованиями методом ПЦР в объеме не менее 200 штук на 100 тыс. населения в неделю.

Указ вступает в силу с 24 ноября. Принятые ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

 

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