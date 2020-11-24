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Красноярцы обставляют дома и выходят на охоту

Красноярцы обставляют дома и выходят на охоту
Автор фото: Emilian Robert Vicol. Иллюстрация: pixabay.com

Спрос на оружие значительно вырос этой осенью в Красноярске, сообщают аналитики интернет-аукциона au.ru. Они проанализировали запросы пользователей торговой площадки.

#НОВОСТИ

Как отмечают аналитики, с весны на аукционе вырос спрос на предметы домашнего обихода. Эта тенденция продолжается и сейчас. Осенью красноярцы искали блендеры в 7 раз чаще, чем год назад, компьютерные столы в три раза чаще, а компьютерные (офисные) кресла на 240%. Также вырос интерес к теннисным столам (+ 230%) и гитарам (+200%).

Охотничьими ружьями в целом интересуются в три раза чаще, чем год назад, а пневматическими винтовками в 1,5 раза чаще. Наиболее популярные модели - ТОЗ, ИЖ и Сайга. Причем самые дешевые варианты стартуют с 2,5 - 3 тысяч рублей, а самые дорогие - до 200 тысяч рублей. Также выросли запросы, связанные с аксессуарами и одеждой для охотников.

Нельзя просто взять и купить или продать ружье, - комментируют в au.ru. - Продавец обязан предоставить все необходимые документы, иначе им заинтересуется вовсе не покупатель. Если вам что-то досталось от деда, друга или это был подарок, выполненный на заказ, обязательно отнесите предмет на экспертизу, чтобы обезопасить себя и покупателя».

Законодательные ограничения касаются мощности и калибра оружия, если речь идет о ножах, то здесь тоже есть четкие ограничения по клинку.

Сейчас на аукционе представлено более 1,3 млн. товаров в 1,3 тысячи категорий каталога как от частных лиц, так  от магазинов.

 

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