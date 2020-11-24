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Красноярский бизнес зовут на международный форум «Биржевой товарный рынок — 2020»

Красноярский бизнес зовут на международный форум «Биржевой товарный рынок — 2020»
Иллюстрация: pixabay.com

Пройдет он в онлайн-формате. Участники обсудят итоги и перспективы развития биржевых рынков, в том числе и в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

#НОВОСТИ
В этом году международный форум «Биржевой товарный рынок» пройдет в формате онлайн. Об этом рассказали в Министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
 
Пройдет мероприятие 9 декабря. Его спикерами традиционно станут руководители ключевых министерств и ведомств: Минэнерго, Минприроды и ФАС России, Банка России, Федерального Собрания РФ, региональных органов власти, российских и иностранных компаний-участников торгов.
Участники форума обсудят итоги и перспективы развития биржевых рынков нефти и нефтепродуктов, природного газа, лесоматериалов, минеральных удобрений, энергоносителей, а также срочного рынка», — говорят в Минпромэнерго.
Ключевыми темами форума будут: государственная политика в сфере развития конкуренции и повышение прозрачности отраслей с помощью биржевых технологий, реализация Национального плана развития конкуренции, продвижение биржевых торгов в новых отраслях и регионах, ценовая аналитика товарных рынков, развитие смежных услуг для участников торгов.
 
Организаторы обещают предоставить возможность голосовать и задавать вопросы спикерам.
 
Вся тематическая архитектура форума опубликована на его сайте. Там же можно зарегистрироваться как участник.
 
Для справки: Организатором форума «Биржевой товарный рынок» выступает Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа. В прошлом году мероприятие собрало около 700 участников на площадке Цифрового делового пространства в Москве.
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