Красноярский бизнес зовут на международный форум «Биржевой товарный рынок — 2020»

Пройдет он в онлайн-формате. Участники обсудят итоги и перспективы развития биржевых рынков, в том числе и в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

В этом году международный форум «Биржевой товарный рынок» пройдет в формате онлайн. Об этом рассказали в Министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Пройдет мероприятие 9 декабря. Его спикерами традиционно станут руководители ключевых министерств и ведомств: Минэнерго, Минприроды и ФАС России, Банка России, Федерального Собрания РФ, региональных органов власти, российских и иностранных компаний-участников торгов.

Участники форума обсудят итоги и перспективы развития биржевых рынков нефти и нефтепродуктов, природного газа, лесоматериалов, минеральных удобрений, энергоносителей, а также срочного рынка», — говорят в Минпромэнерго.

Ключевыми темами форума будут: государственная политика в сфере развития конкуренции и повышение прозрачности отраслей с помощью биржевых технологий, реализация Национального плана развития конкуренции, продвижение биржевых торгов в новых отраслях и регионах, ценовая аналитика товарных рынков, развитие смежных услуг для участников торгов.

Организаторы обещают предоставить возможность голосовать и задавать вопросы спикерам.

Вся тематическая архитектура форума опубликована на его сайте . Там же можно зарегистрироваться как участник.

Для справки: Организатором форума «Биржевой товарный рынок» выступает Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа. В прошлом году мероприятие собрало около 700 участников на площадке Цифрового делового пространства в Москве.