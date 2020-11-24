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Вышел ноябрьский номер «Делового квартала»

Вышел ноябрьский номер «Делового квартала»
Иллюстрация: коллаж ДК

Этот выпуск «ДК» означает, что до главного делового приема – премии «Человек года» остаются считанные дни! В номере – все претенденты на это звание в девяти отраслевых номинациях.

#НОВОСТИ

Кроме того в рамках премии будут выбраны «Лидеры года» - за это звание поборются компании, которые, несмотря на сложную социально-экономическую и эпидемиологическую ситуацию, запустили крупные, яркие проекты. Еще одна спецноминация – «Остаться в живых»: ее победителя редакция «ДК» выберет из компаний, которые продолжали держаться, сохранили команды, смогли оперативно развернуть альтернативные проекты и направления, чьи основатели и руководители покинули кресла и встали плечом к плечу со своими сотрудниками.

Также в журнале – колонки экспертов «ДК» и много полезной информации для предпринимателей.

Свежий выпуск можно найти в ресторанах города или полистать пдф-версию на сайте.

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