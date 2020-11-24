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Основатель сети квестов «Дом вверх дном» скончался после поездки в Занзибар

Основатель сети квестов «Дом вверх дном» скончался после поездки в Занзибар
Иллюстрация: vk.com/adonskoy

Александр Донской-младший, сын скандально известного мэра Архангельска, скончался в ковидном госпитале в Ижевске на 29-м году жизни. По некоторым данным, у него была малярия.

#НОВОСТИ

Александр Донской известен как основатель компании Big Funny, среди проектов которой «Лабиринт страха», «Музей иллюзий», «Дом вверх дном» - музеи, квесты и парки развлечений в разных городах России. В сентябре Big Funny объявила о развитии бизнеса в Турции.

Недавно предприниматель с семьей отдыхал в Танзании, затем отправился по делам компании в Казань и Ижевск, где ему и стало плохо. Из гостиницы Донского привезли в ковидный госпиталь Ижевска, где выяснилось, что у него малярия. Родственники тут же бросились за лекарством, но из Москвы препараты привезти не успели — пациент скончался 23 ноября, уточняет «Фонтанка».

Вероятно, считает Александр Донской-старший, предприниматель заразился на Занзибаре, другие члены его семьи, жена и дети, здоровы.

Как выяснил DK.ru, красноярский аттаркцион «Дом снаружи и внутри», который сейчас располагается на территории парка флоры и фауны «Роев ручей», не входит в компанию Александра Донского.

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