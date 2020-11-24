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МТС «оцифровала» новостройки Абакана

МТС «оцифровала» новостройки Абакана
Иллюстрация: pixabay.com

МТС, на базе цифрового решения МТС Vdome, «оцифровала» 13 новостроек, расположенных в нескольких микрорайонах Абакана

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Единая цифровая платформа, упростит сервисное обслуживание жилых домов, автоматизирует оплату коммунальных услуг и сделает коммуникации между жителями и управляющей компанией более эффективными.

Цифровое решение МТС, разработанное для ООО «Абаканская управляющая компания», представляет собой общую систему администрирования жилого комплекса и мобильное приложение для жителей. Жители 13 домов смогут получать важные новости от управляющей компании и оплачивать счета онлайн. Кроме того, сервисом предусмотрена возможность подать заявку на вызов мастера через приложение. Управляющая компания сможет отследить, где находится нужный сотрудник и оперативно назначить ему задание.

Цифровые продукты в состоянии кардинально изменить наш взгляд на комфорт, безопасность и благоустройство в сфере недвижимости и строительства.  Покупателей сегодня интересует не только качество строительства и доступность инфраструктуры, но и наличие в домах счетчиков с возможностью дистанционной передачи показаний, видеонаблюдение на территории дома и другие цифровые решения. Внедрение элементов «умного дома» может сделать жизнь в городе по-настоящему удобной и современной – и, уверена, жители Абакана оценят наш сервис», — рассказала директор МТС в Хакасии Олеся Ширяева.

 

«Сервис МТС позволяет экономить время, делает более прозрачной систему предоставления и оплаты коммунальных услуг, налаживая обратную связь с управляющей компанией. Мы стараемся обеспечить нашим жильцам максимальный уровень комфорта. С помощью цифровых технологий это можно сделать наиболее эффективно», — пояснил директор ООО «Абаканская управляющая компания»   Алексей Дорохин.

 

О сервисе VDome МТС

 
VDome — облачный цифровой сервис для управления многоквартирными домами, который включает в себя программное обеспечение для управляющих компаний и мобильные приложения для жильцов дома и мастеров, обслуживающих квартиры. Решение позволяет повысить собираемость и своевременность оплаты ЖКХ, дает управляющим компаниям дополнительный канал для продвижения собственных услуг, дает возможность проводить голосования удаленно и обрабатывать заявки онлайн, позволяет вести точный учет жильцов и собственников, оптимизировать фонд оплаты труда и повышать удовлетворенность жителей качеством сервиса.
 

 

 

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