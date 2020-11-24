Племянницу Анатолия Быкова обвинили в мошенничестве

Вместе с подельниками она незаконно завладела недвижимостью в Красноярске на 40 млн рублей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы, но под стражу ее пока не взяли.

По информации полиции Красноярского края, в период с июля по октябрь 2014 года женщина и двое мужчин незаконно оформили право собственности на нежилое помещение, расположенное в Центральном районе Красноярска, стоимостью 39,9 млн рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Максимальные санкции по ней: 10 лет лишения свободы.

Сегодня подозреваемым предъявили обвинения. В их отношении выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщает « Интерфакс-Сибирь », со ссылкой на «информированный источник», фигурирующая в деле женщина является племянницей бизнесмена Анатолия Быкова, который арестован по обвинению в организации заказных убийств в 1990-х.

Также источник агентства утверждает, что речь идет о пристройке, в которой располагался магазин, в микрорайоне Солнечный.

В полиции эти данные комментировать отказались, сославшись на то, что не могут разглашать такую информацию.