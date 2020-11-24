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Племянницу Анатолия Быкова обвинили в мошенничестве

Племянницу Анатолия Быкова обвинили в мошенничестве
Иллюстрация: pixabay.com

Вместе с подельниками она незаконно завладела недвижимостью в Красноярске на 40 млн рублей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы, но под стражу ее пока не взяли.

#НОВОСТИ
По информации полиции Красноярского края, в период с июля по октябрь 2014 года женщина и двое мужчин незаконно оформили право собственности на нежилое помещение, расположенное в Центральном районе Красноярска, стоимостью 39,9 млн рублей.
 
По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Максимальные санкции по ней: 10 лет лишения свободы.
 
Сегодня подозреваемым предъявили обвинения. В их отношении выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
 
Как сообщает «Интерфакс-Сибирь», со ссылкой на «информированный источник», фигурирующая в деле женщина является племянницей бизнесмена Анатолия Быкова, который арестован по обвинению в организации заказных убийств в 1990-х.
 
Также источник агентства утверждает, что речь идет о пристройке, в которой располагался магазин, в микрорайоне Солнечный.
 
В полиции эти данные комментировать отказались, сославшись на то, что не могут разглашать такую информацию.
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