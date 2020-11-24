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В Красноярске стартовал «Форум предпринимательства Сибири–2020»

В Красноярске стартовал «Форум предпринимательства Сибири–2020»
Иллюстрация: krasfair.ru

Форум проходит с 24 по 26 ноября в формате живого диалога экспертов и специалистов, участниками форума стали более пятисот человек.

#НОВОСТИ

В рамках деловой программы мероприятия, лекторы расскажут о современных практиках подбора кадров и управления командой, обсудят меры поддержки бизнеса в современных реалиях, поговорят о том, как выгодно инвестировать в свой бизнес, и, конечно же, известные бизнесмены и бизнес-тренеры поделятся своими историями успеха.

Сегодня, 24 ноября, деловая программа форума началась с семинара-лекции Романа Гольдмана. Президент многопрофильного холдинга GOLDMAN GROUP рассказал об основных путях развития малого и среднего предпринимательства. Во время своего выступления Роман Геннадьевич поделился фактами построения собственного бизнеса: какие инструменты наиболее эффективны сегодня, как правильно и в каком направлении развиваться, чтобы увеличить прибыль предприятия – об этом и многом другом говорил спикер.

Также сегодня на форуме эксперты обсудили, как развивать бизнес в условиях пандемии: главные юридические вопросы, меры поддержки и обмен опытом – сталит предметом дискуссии очередной сессии.

Помимо этого, все дни форума для посетителей работает специализированная выставка, где представлены самые современные инновационные решения для бизнеса. Специалисты отрасли консультируют участников форума по актуальным вопросам. Параллельно работает ярмарка недвижимости.

С подробной программой форума можно ознакомиться по ссылке.

Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19 // МВДЦ «Сибирь».

 

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