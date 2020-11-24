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Красноярск занял первое место по количеству пикапов

Chevrolet Colorado
Chevrolet Colorado. Иллюстрация: fb.ru

Рейтинг регионов России по количеству зарегистрированных автомобилей с кузовом пикап составило аналитическое агентство «Автостат».

#НОВОСТИ

Сообщается, что на 1 июля 2020 года в России было зарегистрировано около 283 тыс. пикапов — это менее 1 % от всех легковых машин в стране.

Первое место в этом топе занимает Москва, где зарегистрированы 22 тыс. пикапов (8 % от всего количества в РФ). Второе место принадлежит Санкт-Петербургу (12 тыс.), замыкает тройку лидеров Владивосток (7,4 тыс.).

Далее в рейтинге российских регионов по количеству числящихся в них пикапов идут:

  1. Красноярск (3,4 тыс. ед.),
  2. Петропавловск-Камчатский (3,3 тыс. ед.),
  3. Новосибирск (3,1 тыс. ед.),
  4. Хабаровск (3,1 тыс. ед.),
  5. Екатеринбург (3,1 тыс. ед.),
  6. Иркутск (3 тыс. ед.) и
  7. Калининград (2,8 тыс. ед.).

Напомним, в октябре 2020 года Toyota Hilux стал самым продаваемым пикапом на авторынке России.

 

 

 

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