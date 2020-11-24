Красноярск занял первое место по количеству пикапов
Рейтинг регионов России по количеству зарегистрированных автомобилей с кузовом пикап составило аналитическое агентство «Автостат».
Сообщается, что на 1 июля 2020 года в России было зарегистрировано около 283 тыс. пикапов — это менее 1 % от всех легковых машин в стране.
Первое место в этом топе занимает Москва, где зарегистрированы 22 тыс. пикапов (8 % от всего количества в РФ). Второе место принадлежит Санкт-Петербургу (12 тыс.), замыкает тройку лидеров Владивосток (7,4 тыс.).
Далее в рейтинге российских регионов по количеству числящихся в них пикапов идут:
- Красноярск (3,4 тыс. ед.),
- Петропавловск-Камчатский (3,3 тыс. ед.),
- Новосибирск (3,1 тыс. ед.),
- Хабаровск (3,1 тыс. ед.),
- Екатеринбург (3,1 тыс. ед.),
- Иркутск (3 тыс. ед.) и
- Калининград (2,8 тыс. ед.).
Напомним, в октябре 2020 года Toyota Hilux стал самым продаваемым пикапом на авторынке России.