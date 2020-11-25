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Мэра Норильска попробуют еще раз выбрать в январе

Мэра Норильска попробуют еще раз выбрать в январе
Иллюстрация: twitter.com/luzitshane19

Новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Норильска состоится 22 января 2021 года, такую дату утвердили на внеочередной сессии депутаты городского совета.

#НОВОСТИ

Предыдущий конкурс был назначен на 30 октября, но так и не состоялся, поскольку все кандидаты, кроме одного, отозвали свои заявления. Чтобы следующий «тур» прошел успешно, комиссия должна представить городскому совету депутатов не менее двух кандидатур на должность градоначальника.

Желающие принять участие в конкурсе могут предоставить пакеты документов в период с 27 ноября по 28 декабря, уточняет «Интерфакс».

В соответствии с Уставом Норильска горсовет должен избрать нового главу города в срок не позднее, чем через 6 месяцев после досрочного прекращения полномочий прежнего градоначальника. Этот срок у нас истекает 28 января. Так что будем стремиться к тому, чтобы в январе конкурс у нас состоялся», - говорит председатель горсовета Норильска Александр Пестряков.

В конкурсную комиссию входят три человека, назначенные решением горсовета депутатов, и три человека, назначенные губернатором Красноярского края.

Напомним, прежний руководитель города Ринат Ахметчин принял решение уйти в отставку из-за недоверия к нему со стороны краевых властей. Перед отставкой г-н Ахметчин обвинил власти Красноярского края в трехкратном занижении статистики по заразившимся коронавирусом. С 28 июля обязанности главы Норильска исполняет вице-мэр по общим вопросам Николай Тимофеев.

Отметим, что Тимофеев намеревался участвовать в конкурсе, объявленном 30 октября. Кроме него заявления подали еще семь кандидатов.

 

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