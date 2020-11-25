Мэра Норильска попробуют еще раз выбрать в январе

Новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Норильска состоится 22 января 2021 года, такую дату утвердили на внеочередной сессии депутаты городского совета.

Предыдущий конкурс был назначен на 30 октября, но так и не состоялся, поскольку все кандидаты, кроме одного, отозвали свои заявления. Чтобы следующий «тур» прошел успешно, комиссия должна представить городскому совету депутатов не менее двух кандидатур на должность градоначальника.

Желающие принять участие в конкурсе могут предоставить пакеты документов в период с 27 ноября по 28 декабря, уточняет «Интерфакс».

В соответствии с Уставом Норильска горсовет должен избрать нового главу города в срок не позднее, чем через 6 месяцев после досрочного прекращения полномочий прежнего градоначальника. Этот срок у нас истекает 28 января. Так что будем стремиться к тому, чтобы в январе конкурс у нас состоялся», - говорит председатель горсовета Норильска Александр Пестряков.

В конкурсную комиссию входят три человека, назначенные решением горсовета депутатов, и три человека, назначенные губернатором Красноярского края.

Напомним, прежний руководитель города Ринат Ахметчин принял решение уйти в отставку из-за недоверия к нему со стороны краевых властей. Перед отставкой г-н Ахметчин обвинил власти Красноярского края в трехкратном занижении статистики по заразившимся коронавирусом. С 28 июля обязанности главы Норильска исполняет вице-мэр по общим вопросам Николай Тимофеев.

Отметим, что Тимофеев намеревался участвовать в конкурсе, объявленном 30 октября. Кроме него заявления подали еще семь кандидатов.