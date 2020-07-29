Главе Норильска дали отставку и назначили его преемника

Депутаты городского Совета Норильска единогласно приняли отставку главы муниципалитета Рината Ахметчина, сообщает пресс-служба администрации заполярного города.

Также Горсовет назначил временно исполняющего обязанности мэра. Им стал Николай Тимофеев — заместитель главы города по общим вопросам.

Дата выборы нового главы города пока не объявлена, но они должны состоятся не позднее чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий действующего мэра.