Главе Норильска дали отставку и назначили его преемника
Мэр Норильска подал в отставку примерно неделю назад. Судьбу кресла главы заполярного города должна была решить внеочередная сессия местного Горсовета.
Депутаты городского Совета Норильска единогласно приняли отставку главы муниципалитета Рината Ахметчина, сообщает пресс-служба администрации заполярного города.
Также Горсовет назначил временно исполняющего обязанности мэра. Им стал Николай Тимофеев — заместитель главы города по общим вопросам.
Дата выборы нового главы города пока не объявлена, но они должны состоятся не позднее чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий действующего мэра.
Напомним, что Ринат Ахметчин был избран Главой города Норильска 21 сентября 2017 года. Недоработав примерно месяц до трех лет — 20 июля 2020 года — он подал прошение об отставке по собственному желанию. Произошло это после его заявления, в котором глава Норильска объявил, что официальная статистика по заболеваемости COVID-19 в Норильске ниже ее реальных значений.