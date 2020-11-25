Потребкредитование в Красноярском крае просело на четверть

Национальное бюро кредитных историй опубликовало данные по числу выданных потребительских кредитов. В среднем по стране ситуация даже хуже, чем в крае.

В январе-октябре 2020 года в Красноярском крае выдано 267 353 потребительских кредита, сообщает НБКИ. Это на 25,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Это одно из наименьших сокращений в этом сегменте заимствований по Сибири (точнее, регионам СФО, вошедшим в ТОП-30 по объемам потребкредитования). Ниже только в Новосибирской области — 24,2%. «Лидером» же в этом вопросе является Омская область (27,3%), а за ней идет Кемеровская (27,2%).

В среднем по России выдача потребкредитов с начала года просела на 26,8% — до 11,8 млн.