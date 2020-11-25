«В Москву за 3 000» — NordStar объявил большую распродажу авиабилетов

Под скидки попало 20 направлений, по которым регулярно летает авиакомпания. Продлится акция всего три дня, но ее действие частично затронет и весенние рейсы.

Авиакомпания NordStar объявляет распродажу билетов на свои регулярные рейсы.

Как сообщили в компании, спецтарифы будут распространяться на рейсы с 27 ноября 2020 года по 27 марта 2021 года по следующим направлениям (стоимость указана без учета допсборов):

Новосибирск — Краснодар — от 5 499 руб.

Екатеринбург — Ростов-на-Дону — от 499 руб.

Москва — Минеральные Воды — от 899 руб.

Москва — Сочи — от 899 руб.

Москва — Махачкала — от 999 руб.

Москва — Санкт-Петербург — от 799 руб.

Москва — Красноярск — от 2999 руб.

Красноярск — Байкит — 6499 руб.

Красноярск — Тура — 9499 руб.

Красноярск — Ванавара — 7499 руб.

Норильск — Москва — от 11 999 руб.

Норильск — Санкт-Петербург — от 11 499 руб.

Норильск — Абакан — от 10 499 руб.

Норильск — Краснодар — от 10 999 руб.

Норильск — Новосибирск — от 7 999 руб.

Норильск — Ростов-на-Дону — от 11 499 руб.

Норильск — Екатеринбург — от 11 499 руб.

Норильск — Уфа — от 12 499 руб.

Норильск — Сочи — от 12 499 руб.

Норильск — Минеральные Воды — от 11 499 руб

Обратный билет, при выполнении всех условий, будет стоить столько же.