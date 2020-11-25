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«В Москву за 3 000» — NordStar объявил большую распродажу авиабилетов

«В Москву за 3 000» — NordStar объявил большую распродажу авиабилетов
Иллюстрация: nordstar.ru

Под скидки попало 20 направлений, по которым регулярно летает авиакомпания. Продлится акция всего три дня, но ее действие частично затронет и весенние рейсы.

#НОВОСТИ
Авиакомпания NordStar объявляет распродажу билетов на свои регулярные рейсы.
 
Как сообщили в компании, спецтарифы будут распространяться на рейсы с 27 ноября 2020 года по 27 марта 2021 года по следующим направлениям (стоимость указана без учета допсборов):
  • Новосибирск — Краснодар — от 5 499 руб.
  • Екатеринбург — Ростов-на-Дону — от 499 руб.
  • Москва — Минеральные Воды — от 899 руб.
  • Москва — Сочи — от 899 руб.
  • Москва — Махачкала — от 999 руб.
  • Москва — Санкт-Петербург — от 799 руб.
  • Москва — Красноярск — от 2999 руб.
  • Красноярск — Байкит — 6499 руб.
  • Красноярск — Тура — 9499 руб.
  • Красноярск — Ванавара — 7499 руб.
  • Норильск — Москва — от 11 999 руб.
  • Норильск — Санкт-Петербург — от 11 499 руб.
  • Норильск — Абакан — от 10 499 руб.
  • Норильск — Краснодар — от 10 999 руб.
  • Норильск — Новосибирск — от 7 999 руб.
  • Норильск — Ростов-на-Дону — от 11 499 руб.
  • Норильск — Екатеринбург — от 11 499 руб.
  • Норильск — Уфа — от 12 499 руб.
  • Норильск — Сочи — от 12 499 руб.
  • Норильск — Минеральные Воды — от 11 499 руб
Обратный билет, при выполнении всех условий, будет стоить столько же.
 
Акция продлится с 27 по 29 ноября и будет распространятся только на авиабилеты, купленные онлайн на сайте авиакомпании. К тому же количество авиабилетов по специальным тарифам ограничено.
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