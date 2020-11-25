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Красноярским предпринимателям дали рекомендации по праздничному оформлению города

Красноярским предпринимателям дали рекомендации по праздничному оформлению города
Иллюстрация: pixabay.com

Документ распространяется на временное обустройство и дизайн общественных пространств, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, входных групп и витрин.

#НОВОСТИ
Как говорят в департаменте градостроительства красноярской администрации, эти рекомендации предназначены в том числе и для предпринимателей, желающие снаружи украсить к празднику свои офисы, магазины и прочее.
 
Документ содержит описание дневного и ночного оформления объектов и территорий, а также включает в себя: стилистические и композиционные связи, цветовую палитру, архитектурно-художественную подсветку, логотипы, слоганы, различные виды конструкций и многое другое. В рекомендациях подробно отражено, как правильно оформить пространства, территории, фасады зданий, общественный транспорт и арт-объекты к праздникам. Ознакомиться с ними можно в специальном разделе на сайте муниципалитета.
 
Красноярским предпринимателям дали рекомендации по праздничному оформлению города 1
Эти рекомендации помогут активным предпринимателям украсить свои пространства, не нарушая при этом действующие Правила благоустройства и Архитектурно-художественный регламент», — рассказали в управлении архитектуры Красноярска, которое и занималось разработкой этого документа.
При этом строго следовать этим рекомендациям не обязательно — никаких последствий (при соблюдении Правил благоустройства и Архитектурно-художественного регламента) не будет, рассказали DK.RU в мэрии. И добавили, что работа над рекомендациями продолжается с учётом замечаний и предложений от профессиональных сообществ.
 
Задать интересующие вопросы по праздничному оформлению можно по номеру телефона: 229-68-78.
 
Направить предложения можно на электронный адрес archi@admkrsk.ru с пометкой «Праздничное оформление».
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