Красноярским предпринимателям дали рекомендации по праздничному оформлению города

Документ распространяется на временное обустройство и дизайн общественных пространств, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, входных групп и витрин.

Как говорят в департаменте градостроительства красноярской администрации, эти рекомендации предназначены в том числе и для предпринимателей, желающие снаружи украсить к празднику свои офисы, магазины и прочее.

Документ содержит описание дневного и ночного оформления объектов и территорий, а также включает в себя: стилистические и композиционные связи, цветовую палитру, архитектурно-художественную подсветку, логотипы, слоганы, различные виды конструкций и многое другое. В рекомендациях подробно отражено, как правильно оформить пространства, территории, фасады зданий, общественный транспорт и арт-объекты к праздникам. Ознакомиться с ними можно в специальном разделе на сайте муниципалитета.

Эти рекомендации помогут активным предпринимателям украсить свои пространства, не нарушая при этом действующие Правила благоустройства и Архитектурно-художественный регламент», — рассказали в управлении архитектуры Красноярска, которое и занималось разработкой этого документа.

При этом строго следовать этим рекомендациям не обязательно — никаких последствий (при соблюдении Правил благоустройства и Архитектурно-художественного регламента) не будет, рассказали DK.RU в мэрии. И добавили, что работа над рекомендациями продолжается с учётом замечаний и предложений от профессиональных сообществ.

Задать интересующие вопросы по праздничному оформлению можно по номеру телефона: 229-68-78.

Направить предложения можно на электронный адрес archi@admkrsk.ru с пометкой «Праздничное оформление».