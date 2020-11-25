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Хочешь помочь в борьбе с COVID-19? Рассказываем, как стать волонтером

Хочешь помочь в борьбе с COVID-19? Рассказываем, как стать волонтером
Иллюстрация: fb.com

Красноярские предприниматели включились в общественную инициативу #поможемврачамвместе.

#ЛАЙФХАКИ

В Красноярске развивается волонтерское движение по поддержке врачей поликлиник, которые наряду с больницами, приняли на себя основной удар в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это движения #довези врача и #поможемврачамвместе.

Среди добровольцев немало предпринимателей. Волонтеры от бизнеса помогают врачам как могут — возят по пациентам, доставляют еду, воду и даже стригут.

Это ресторанная группа Berrywood Family, доставляющая в поликлиники ланч-боксы, сеть кофеен Ludwig64, радующая врачей свежим кофе, компания Print&Media сделала брендированные наклейки на машины волонтеров, красноярский парикмахер Антон Кондауров бесплатно стрижет врачей.

Около сорока волонтеров движения #поможемврачамвместе занимаются развозом по вызовам.

У наших волонтеров завязались самые добрые и теплые отношения с врачами, которых они возят, и некоторые волонтеры теперь на ежедневной основе проводят с конкретными врачами всю их смену. Столько человеческих судеб, их боли, терпения, надежды и веры находится в руках наших медиков, они каждый день, не смотря на усталость и недосып, отправляются на новые вызовы к нашим друзьям, родным, близким, соседям, знакомым и просто красноярцам, которые ждут их помощи и внимания. Это невероятный труд, о котором не покажут по телевизору и не снимут фильмов — это тяжелая рутинная, напряженная, ежедневная работа на грани человеческих возможностей», — рассказывает Сергей Суртаев, организатор волонтерского движения.

Стать волонтером очень просто. Нужно всего лишь позвонить по номеру телефона: +7 (913) 513-50-60 и предложить помощь.

 

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