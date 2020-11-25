В Красноярске проверили ход исполнения программы капремонтов МКД

В Красноярске за 10 месяцев 2020 года капитально отремонтировали 525 лифтов, 103 крыши, 274 системы ресурсосбережения, фасады и подвалы, — сообщает пресс-служба мэрии.

Самый распространенный вид капитального ремонта в Красноярске — это ремонт систем электроснабжения. Электросистемы в старых домах не отвечают современным нагрузкам, поскольку количество электроприборов в домах значительно выросло в сравнении с серединой XX века. Поэтому зачастую приходится делать их практически заново.

«Мы четко понимаем, что помимо обеспечения жителей электроэнергией, мы снижаем уровень пожароопасности в доме. При усиленном энергопотреблении старые провода и ВРУ не выдерживают, и происходят пожары. Кроме всего прочего хочется отметить, что в ремонт включены элементы наружного освещения. Мы видим здесь замену и установку дополнительных светильников на фасадах домах, которые освещают придомовую территорию и упрощают обслуживание энергосетей. Энергосберегающие энергоэлементы, светодиоды, меняются светильники которые реагируют на движение и звук — то есть потребление энергии снижается в разы», — рассказал Евгений Бурмистров, руководитель МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления».

Еще один распространенный вид работ — капитальный ремонт кровли. Как отмечает ИО руководителя регионального фонда капитального ремонта Тарас Метляев, в этом году стало поступать меньше жалоб на подтопления от жильцов многоквартирных домов — этого удалось добиться, проводя постоянную профилактическую работу с подрядчиками:

«Прогресс однозначно есть. Даже по сравнению с прошлым годом. В этом году можно по пальцам пересчитать те дома, где возникали проблемы с крышами. Есть множество факторов, которые осложняют работу. Например, дом по проспекту мира, 106 — дом 1947 года постройки, крыша сложная, инфраструктура сложная. На крыше много выступающих архитектурных форм, много примыканий. Много вещей, которые нужно было сохранить», — рассказал Тарас Метляев.

Если говорить в цифрах, то за 10 месяцев 2020 года в Красноярске отремонтированы следующие объекты:

103 крыши домов;

133 системы электроснабжения;

41 системы отопления;

41 горячее водоснабжение;

38 холодное водоснабжение;

6 — водоотведение;

3 — подвалы;

3 — фасады;

45 — системы газоснабжения.

Кроме того, в рамках капитального ремонта заменили 525 лифтов в 122 домах. Сейчас работы продолжаются, ведь капитальный ремонт жилого фонда — это непрерывный процесс, отмечает пресс-служба мэрии.

Начата подготовка к выполнению программы 2021 года: туда включены работы по ремонту 518 лифтов в 161 доме, 101 крыши и 118 систем газоснабжения.