Конференция «Перезагрузка экспорта» в этом году пройдет в онлайн-режиме

Мероприятие проходит уже в третий раз. Состоится оно традиционно в декабре. А вот география рассматриваемых рынков буде значительно шире, чем в предыдущие годы.

В 2020 году конференция для экспортёров «Перезагрузка экспорта» пройдет в формате онлайн. Об этом сообщил один из ее организаторов — Агентство развития бизнеса Красноярского края.

Вторым организатором выступает логистическая компания «ВЭД Агент», специализирующаяся на доставке грузов из Китая. Однако в этом году география конференции будет значительно шире — к Поднебесной добавятся Казахстан, Вьетнам, Германия, Италия и Чехия.

В рамках конференции эксперты расскажут об особенностях экспорта в эти страны, продвижения на их рынках и прочем, связанном с этой тематикой. В частности:

Антон Табах, управляющий директор по макроэкономике агентства «Эксперт РА», выступит с презентацией «Прогноз для экспортеров на 2021 год»;

Роберт Курило, руководитель представительства РЭЦ во Вьетнаме, выступит по теме «Экспорт во Вьетнам: возможности, преимущества и особенности»;

Ирина Левкова, генеральный директор известной маркетинговой группы «Market Group Kazakhstan» представит выступление «Особенности экспорта в Казахстан»;

Валерий Кайгородов, основатель компании China SMM, руководитель Центра поддержки и защиты экспортеров, выступит с презентацией «Продвижение российских экспортеров в Китае»;

Сюмер Палкин, сотрудник Торгового представительства РФ в Пекине по вопросам сотрудничества в сфере АПК, выступит по теме «Особенности современного этапа экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции в Китай»;

Илья Шпирт, эксперт-практик по экспорту в Евросоюз, автор и спикер учебных программ, бизнес-консультант, экспортный коуч РЭЦ, спикер МЭЦ и МИМОП при ТПП РФ, спикер ГБУ «Малый бизнес Москвы», выступит по вопросу «Ведение экспортного бизнеса онлайн в эпоху социальной дистанции»;

Вероника Любке, учредитель и генеральный директор Bridge-One-Seven GmbH, представит презентацию «Европа импортирует! Взгляд на экспорт со стороны закупщиков»;

Вячеслав Коншин, MBA, управляющий партнёр SCHWARZ & PARTNER, выступит по теме «Новый гибридный проект продвижения пищевой продукции в Чешской Республике на основе формата Fine and Bio»;

Екатерина Снегур, генеральный директор Impex Service Consulting, эксперт-практик по экспорту из РФ в Италию, аккредитованный консультант ТПП Турина, презентует тему «Перспективные отрасли для экспорта из РФ в Италию»;

Также в итальянском блоке конференции будет уникальная возможность послушать выступление заместителя главы российского Торгпредства в Италии Александра Маркова.

Алексей Мурзенок, директор по развитию электронной торговли АО «Российский экспортный центр», представит презентацию «Сравнительный обзор электронных площадок для экспортёров».

Пройдет «Перезагрузка экспорта — 2020» 15 декабря. Подать заявку на участие можно на сайте конференции. Совершенно бесплатно.

Это уже третье такое мероприятие, проводимое ежегодно АРБ и «ВЭД Агентом». В прошлый раз в нем приняло участие около сотни красноярских компаний.