Человек года-2020. Номинация «Застройщик года»

Запуск беспрецедентных для города проектов, фокус на благоустройство и возведение социальных объектов — «ДК» рассказывает о результатах работы строителей — претендентов на премию «Человек года».

Разим Абасов,

ГК «Монолитхолдинг»

В период с сентября 2019-го по сентябрь 2020 года ГК «Монолитхолдинг» сдала в эксплуатацию четыре дома на территории Красноярска: два дома ЖК «Город Преображенский» (общая площадь — 44,2 тыс. кв. м) и два — экорайона «Живем!» (общая площадь — 6,1 тыс. кв. м). Оба объекта стали первыми домами застройщика, построенными и введенными в эксплуатацию с привлечением эскроу-финансирования. Также начато строительство трех домов второй очереди ЖК «Город Преображенский». В сентябре 2020 года в «Городе Преображенском» открылось два детских сада и школа. В период с сентября 2019-го по сентябрь 2020 года ГК «Монолитхолдинг» сдала в эксплуатацию четыре дома на территории Красноярска: два дома ЖК «Город Преображенский» (общая площадь — 44,2 тыс. кв. м) и два — экорайона «Живем!» (общая площадь — 6,1 тыс. кв. м). Оба объекта стали первыми домами застройщика, построенными и введенными в эксплуатацию с привлечением эскроу-финансирования. Также начато строительство трех домов второй очереди ЖК «Город Преображенский». В сентябре 2020 года в «Городе Преображенском» открылось два детских сада и школа.

Факт: в текущем году «Монолитхолдинг» завершил строительство двух детских садов, школы и поликлиники в поселке Таежный в Богучанском районе.

Цифра: детские сады рассчитаны на 250 малышей каждый, в школе смогут учи-ться 386 учеников младших и средних классов. Поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену и оборудована дневным стационаром на 12 койко-мест.

Владимир Егоров,

УСК «Сибиряк»

В 2020 году УСК «Сибиряк» продолжила реализацию флагманского проекта — жилого района «Новоостровский». На территории бывшего Комбайнового завода завершается строительство двух жилых домов — сдача объектов намечена на 2021 год, заложен фундамент третьего дома. В общей сложности в «Новоостровском» будет возведено более 1 млн «квадратов» жилья бизнес- и премиум-класса. Реализация проекта займет 15–20 лет. В 2020 году УСК «Сибиряк» продолжила реализацию флагманского проекта — жилого района «Новоостровский». На территории бывшего Комбайнового завода завершается строительство двух жилых домов — сдача объектов намечена на 2021 год, заложен фундамент третьего дома. В общей сложности в «Новоостровском» будет возведено более 1 млн «квадратов» жилья бизнес- и премиум-класса. Реализация проекта займет 15–20 лет.

Продолжилось развитие еще одного крупного проекта УСК «Сибиряк» — жилого района «Плодово-ягодный». Он предусматривает возведение четырех домов переменной этажности: 84 тыс. «квадратов» жилья, а также офисных и коммерческих помещений.

Факт: в начале лета застройщик завершил строительство второго детского сада в мкрн Нанжуль-Солнечный — объект рассчитан на 12 групп.

Цифра: 50,9 тыс. «квадратов» жилья сдал «Сибиряк» в I полугодии 2020 года.

Александр Коропачинский,

СГ «СМ.СИТИ»

К 2020 году строительная группа «СМ.СИТИ» расширила границы своего присутствия на карте города: на данный момент в 5 районах Красноярска компания одновременно возводит 15 домов комфорт-класса общей площадью 320 тыс. кв. м. В совокупности это 4400 квартир, 1125 подземных парковочных мест и 210 коммерческих помещений. По итогам текущего года застройщик введет в эксплуатацию 1200 квартир — за все время работы на рынке, с 2006 года, это рекордный для компании показатель. Наряду с комплексной застройкой крупных жилых районов в 2020 году «СМ.СИТИ» приступила к реализации нового формата жилой недвижимости — сити-квартал. В настоящее время в этой концепции возводятся проекты «Александровский», «Бограда, 109», «Светлогорский, 12». Согласно новому формату, один или два дома, которые строятся в уже сложившихся районах, будут иметь единую концепцию квартальной застройки с акцентом на повышенное благоустройство. Такой подход улучшит территорию района и будет работать на повышение комфорта прилегающей городской среды. К 2020 году строительная группа «СМ.СИТИ» расширила границы своего присутствия на карте города: на данный момент в 5 районах Красноярска компания одновременно возводит 15 домов комфорт-класса общей площадью 320 тыс. кв. м. В совокупности это 4400 квартир, 1125 подземных парковочных мест и 210 коммерческих помещений. По итогам текущего года застройщик введет в эксплуатацию 1200 квартир — за все время работы на рынке, с 2006 года, это рекордный для компании показатель. Наряду с комплексной застройкой крупных жилых районов в 2020 году «СМ.СИТИ» приступила к реализации нового формата жилой недвижимости — сити-квартал. В настоящее время в этой концепции возводятся проекты «Александровский», «Бограда, 109», «Светлогорский, 12». Согласно новому формату, один или два дома, которые строятся в уже сложившихся районах, будут иметь единую концепцию квартальной застройки с акцентом на повышенное благоустройство. Такой подход улучшит территорию района и будет работать на повышение комфорта прилегающей городской среды.

Факт: в 2020 году компания впервые приняла участие в федеральной премии в области недвижимости Urban Awards. III очередь строительства «Южного берега» и благоустройство бульвара «Экзюпери» победили в номинации «Лучшая архитектура и благо-устройство».

Цифра: 55 светящихся звезд до 4 метров в высоту и 1 км 270 метров гирлянд на столбах и деревьях зажгутся в новогодние праздники на бульваре «Экзюпери».

Алексей Петров,

СК «Этажи»

В 2020 году СК «Этажи» продолжила реализацию своего второго проекта в микрорайоне Мичуринский в Кировском районе — ЖК «Апрелевка» (проект был начат в 2019 году). Общая площадь состоящего из шести домов жилого комплекса составит порядка 50 тыс. кв. м. В этом году застройщик планирует ввести в эксплуатацию первые два дома жилого комплекса на 338 квартир. ЖК «Апрелевка» — первый в Красноярске опыт реализации проекта жилого комплекса эконом-класса на основе панельного домостроения с закрытым единым двором, улучшенным благо-устройством и системой «умного дома». В 2020 году компания стала победителем краевого конкурса «Застройщик-2020» — ЖК «Образцово» признан лучшим в номинации «Комфортная для проживания и эксплуатации новостройка». В 2020 году СК «Этажи» продолжила реализацию своего второго проекта в микрорайоне Мичуринский в Кировском районе — ЖК «Апрелевка» (проект был начат в 2019 году). Общая площадь состоящего из шести домов жилого комплекса составит порядка 50 тыс. кв. м. В этом году застройщик планирует ввести в эксплуатацию первые два дома жилого комплекса на 338 квартир. ЖК «Апрелевка» — первый в Красноярске опыт реализации проекта жилого комплекса эконом-класса на основе панельного домостроения с закрытым единым двором, улучшенным благо-устройством и системой «умного дома». В 2020 году компания стала победителем краевого конкурса «Застройщик-2020» — ЖК «Образцово» признан лучшим в номинации «Комфортная для проживания и эксплуатации новостройка».

Факт: строительная компания «Этажи» — новичок в номинации «Застройщик» и самая молодая из строительных компаний — соискателей премии «Человек года» в отраслевой номинации. Год образования компании — 2014.

Цифра: на сегодня в СК «Этажи» на разных стадиях строительства и проектирования находятся более 70 тыс. кв. м жилой недвижимости в микрорайоне Мичуринский.

Василий Попов,

ГСК «Арбан»

Знаковые события конца 2019 года для ГСК «Арбан» — досрочная сдача первых четырех домов микрорайона SCANDIS и начало строительства третьего проекта формата Smart в Красноярске. Арбан Smart на Краснодарской — один из первых в городе жилых комплексов, где количество парковочных мест рассчитано с учетом современных градостроительных требований (не менее 50 % машино-мест от количества квартир). В апреле 2020 года стартовали продажи микрорайона SCANDIS OZERО. Микрорайон расположится на Взлетке и станет первым в Красноярске жилым комплексом, во дворе которого появится искусственное озеро, созданное руками строителей. В августе SCANDIS OZERO получил первую награду: стал победителем федеральной премии Urban Awards — 2020 в номинации «Лучший регио-нальный строящийся жилой комплекс комфорт-класса». Другая профессиональная награда застройщика — дом особого статуса LINER признан лучшей новостройкой в Красноярском крае по версии «ТОП ЖК». В августе 2020 года ГСК «Арбан» досрочно сдала два жилых комплекса: последние дома первой очереди микрорайона SCANDIS и жилой комплекс с подземным паркингом Арбан Smart на Шахтеров. Знаковые события конца 2019 года для ГСК «Арбан» — досрочная сдача первых четырех домов микрорайона SCANDIS и начало строительства третьего проекта формата Smart в Красноярске. Арбан Smart на Краснодарской — один из первых в городе жилых комплексов, где количество парковочных мест рассчитано с учетом современных градостроительных требований (не менее 50 % машино-мест от количества квартир). В апреле 2020 года стартовали продажи микрорайона SCANDIS OZERО. Микрорайон расположится на Взлетке и станет первым в Красноярске жилым комплексом, во дворе которого появится искусственное озеро, созданное руками строителей. В августе SCANDIS OZERO получил первую награду: стал победителем федеральной премии Urban Awards — 2020 в номинации «Лучший регио-нальный строящийся жилой комплекс комфорт-класса». Другая профессиональная награда застройщика — дом особого статуса LINER признан лучшей новостройкой в Красноярском крае по версии «ТОП ЖК». В августе 2020 года ГСК «Арбан» досрочно сдала два жилых комплекса: последние дома первой очереди микрорайона SCANDIS и жилой комплекс с подземным паркингом Арбан Smart на Шахтеров.

Факт: в августе «Арбан» построил в Красноярске первый технорум. «Разрезанная» на части «квартира» показывает все основные технические решения, реализуемые в строящихся домах ГСК.

Цифра: 28 лет со дня основания отметила ГСК «Арбан» в 2020 году.

Геннадий Семеняков,

«Фирма «Культбытстрой»

Один из заметных проектов застройщика в сегменте жилищного строительства — ЖК «Лесной массив», 10 домов переменной этажности в Октябрьском районе. Общая площадь жилья в ЖК составит порядка 77 тыс. «квадратов» — это 1353 квартиры. В этом году в эксплуатацию были введены три новых дома «Лесного массива», до конца года будут сданы еще два. Ввод оставшихся трех домов запланирован на 2021 год. В 2019–2020 годах «Культбытстрой» работал над техническим совершенствованием строительства 17-этажных жилых домов. В результате сегодня при их возведении используется «бесшовная» технология панельного домостроения (на базе серии 97.00) с применением наружных стеновых панелей, облицованных крупноразмерной керамической плиткой. «Культ-бытстрой» традиционно активно работает в сегменте инфраструктурного строительства. Так, до конца года застройщик планирует сдать два детских сада в Октябрьском районе на 300 и 270 мест. В 2020 году «Культ-бытстрой» стал победителем краевого конкурса «Застройщик-2020» в номинации «Лучшая организация строительного производства и безопасности на объекте». Один из заметных проектов застройщика в сегменте жилищного строительства — ЖК «Лесной массив», 10 домов переменной этажности в Октябрьском районе. Общая площадь жилья в ЖК составит порядка 77 тыс. «квадратов» — это 1353 квартиры. В этом году в эксплуатацию были введены три новых дома «Лесного массива», до конца года будут сданы еще два. Ввод оставшихся трех домов запланирован на 2021 год. В 2019–2020 годах «Культбытстрой» работал над техническим совершенствованием строительства 17-этажных жилых домов. В результате сегодня при их возведении используется «бесшовная» технология панельного домостроения (на базе серии 97.00) с применением наружных стеновых панелей, облицованных крупноразмерной керамической плиткой. «Культ-бытстрой» традиционно активно работает в сегменте инфраструктурного строительства. Так, до конца года застройщик планирует сдать два детских сада в Октябрьском районе на 300 и 270 мест. В 2020 году «Культ-бытстрой» стал победителем краевого конкурса «Застройщик-2020» в номинации «Лучшая организация строительного производства и безопасности на объекте».

Факт: в середине года «Культбытстрой» был признан победителем аукциона на строительство школы на 1550 мест в жилом районе «Бугач». Строительство объекта уже стартовало. Ввести в эксплуатацию самую большую школу в Красноярске планируют в 2022 году.

Цифра: 1,24 млрд рублей — цена контракта на возведение школы (согласно данным сайта госзакупок).

Подготовила Наталья Повольнова