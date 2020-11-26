Красноярск занял первое место в Сибири по спросу на курьеров после Омска

В Красноярске существенно вырос спрос на вакансию курьера. Разница с прошлым годом, период октябрь-ноябрь 2019 года, колоссальная — 273 % — сообщает «Авито».

Бурный рост предложения в этой сфере не останавливается — по сравнению с мартом-апрелем 2020 года он составил 378 %. Спрос на вакансии в Красноярске вырос по сравнению с прошлым годом на 110 %. На период март…ноябрь 2020 пришлось 20 % этого роста», — рассказали в организации.

По России ситуация почти не отличается — за год количество вакансий курьеров выросло на 170 %, по сравнению с март…апрель 2020 года он составил 209 %. Нынешней осенью курьеры стали втрое более востребованы у работодателей, чем весной.

Спрос на такие вакансии по стране вырос на 87 %, из них 12 % пришлось на период март…ноябрь 2020. Иными словами, интерес соискателей сейчас ниже, чем количество предложений от работодателей. В холодное время года всегда наблюдается сезонный спад интереса к работе курьера. Студенты, обычно охотно откликающиеся на такие вакансии, заняты учебой. На динамику влияет и отток мигрантов, чьи места россияне не спешат занимать.

Медленному росту интереса способствует и то, что во время весеннего карантина работодатели были готовы платить больше. По сравнению с весной текущего года медианная зарплата курьеров снизилась на 16 %. Тем не менее, по сравнению с прошлой осенью она выросла на 5 % до 42 тыс. рублей.

На медленный рост или даже снижение интереса соискателей к вакансиям в ряде крупнейших городов влияют многие факторы. Это и сезонность, и наличие альтернатив на рынке, и нежелание большинства наших соотечественников работать на «мигрантских» позициях без крайней нужды. Тем не менее, многие работодатели и соискатели пересмотрели свои взгляды на курьерскую работу. Первые понимают, как важно наладить доставку своей продукции в случае второго локдауна, вторые понимают, что это может стать неплохой подработкой в непростые времена», — говорит Дмитрий Пучков, руководитель по развитию «Авито Работа».

Красноярск вошел в тройку городов с самым большим спросом на курьеров с марта 2020 года и занял второе место с 378 %. На первом месте держится Омск +434 % к количеству вакансий. Третью же строчку занимает Барнаул +344 %.