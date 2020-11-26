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Бесплатное ЭКО вернулось после полугодовой паузы

Бесплатное ЭКО вернулось после полугодовой паузы
Иллюстрация: papamama.ru

Жителям Красноярского края напомнили о правилах получения процедуры ЭКО по полису обязательного медицинского страхования.

#НОВОСТИ

Из-за пандемии с марта по август 2020 года оказание плановой медпомощи, в том числе лечение методом ЭКО, было приостановлено, — сообщает AchCity.com.

«В настоящее время данный вид медицинской помощи вновь в полном объеме доступен для пациентов. В медицинских организациях, осуществляющих лечение методом ЭКО, строго соблюдаются противоэпидемические мероприятия», — заверили в краевом минздраве.

Всего в 2020 году провели 1230 лечебных циклов экстракорпорального оплодотворения, зарегистрировано 218 случаев беременности, родилось 362 ребенка.

Показаниями для лечения методом ЭКО являются все виды женского и мужского бесплодия, за исключением суррогатного материнства и донорских программ. Для того, чтобы получить направление на ЭКО, нужно обратиться к лечащему акушеру-гинекологу.

 

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