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Красноярскому краю добавят комплексов контроля за соблюдением ПДД

Красноярскому краю добавят комплексов контроля за соблюдением ПДД
Иллюстрация: КрУДор/vk.com

До конца года на краевых дорогах заработают 46 таких комплексов. Большую их часть установят вне Красноярска. Договоры аренды соответствующего оборудования уже заключены.

#НОВОСТИ
Как сообщают в КрУДор, подрядчику до конца года предстоит установить, протестировать и ввести в эксплуатацию 20 комплексов фотовидеофиксации в Красноярске, 19 на краевых трассах и по одному рубежу контроля в Ачинске, Зеленогорске, Канске, Лесосибирске, Минусинске, Норильске и Шарыпово.
В основном это классические комплексы фиксации нарушений, которые определяют проезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, превышение скорости, повороты налево/направо», — рассказал заместитель руководителя по информационным технологиям КрУДора Михаил Буйлов.
Также будут установлены комплексы, фиксирующие непредоставление преимущества пешеходу, а также осуществляющие контроль средней скорости. Они появятся на трассах Обход Красноярска (21-26 км), подъезд к аэропорту Емельяново (1-2 км), Красноярск-Железногорск (21-23 км), Ачинск — Ужур — Троицкое (38 — 46 км), Канск — Тасеево — Устье (10-20 км), Норильск — Алыкель (17-20 км).
 
С полным списком мест, где будут установлены новые комплексы контроля ПДД, можно ознакомиться на сайте КрУДора.
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