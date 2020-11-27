Красноярскому краю добавят комплексов контроля за соблюдением ПДД
До конца года на краевых дорогах заработают 46 таких комплексов. Большую их часть установят вне Красноярска. Договоры аренды соответствующего оборудования уже заключены.
Как сообщают в КрУДор, подрядчику до конца года предстоит установить, протестировать и ввести в эксплуатацию 20 комплексов фотовидеофиксации в Красноярске, 19 на краевых трассах и по одному рубежу контроля в Ачинске, Зеленогорске, Канске, Лесосибирске, Минусинске, Норильске и Шарыпово.
В основном это классические комплексы фиксации нарушений, которые определяют проезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, превышение скорости, повороты налево/направо», — рассказал заместитель руководителя по информационным технологиям КрУДора Михаил Буйлов.
Также будут установлены комплексы, фиксирующие непредоставление преимущества пешеходу, а также осуществляющие контроль средней скорости. Они появятся на трассах Обход Красноярска (21-26 км), подъезд к аэропорту Емельяново (1-2 км), Красноярск-Железногорск (21-23 км), Ачинск — Ужур — Троицкое (38 — 46 км), Канск — Тасеево — Устье (10-20 км), Норильск — Алыкель (17-20 км).
С полным списком мест, где будут установлены новые комплексы контроля ПДД, можно ознакомиться на сайте КрУДора.