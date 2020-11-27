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Музыкальный театр покажет мистическую премьеру «Панночка»

Музыкальный театр покажет мистическую премьеру «Панночка»
Иллюстрация: пресс-служба Музтеатра

Мистика, юмор и ужас – 3 и 9 декабря в 19:00 Красноярский музыкальный театр (пр. Мира, 129) представит первую зимнюю премьеру – долгожданный мистический триллер «Панночка» Александра Карякина.

#НОВОСТИ

Новый сюжет, на первый взгляд, может показаться знакомым всем, кто считает, что знает творчество Николая Гоголя от «а» до «я» и с лёгкостью готов пересказать фабулу повести «Вий». Но в театре готовят сюрприз – авторское прочтение истории, где главной станет линия взаимоотношений Панночки и Хомы. По словам автора сценической версии и режиссёра-постановщика заслуженного артиста России Юрия Цехановского, каждый зритель вынесет из данной постановки что-то своё. Команда спектакля лишь погружает в атмосферу. Это позволяет фантазировать и дополнять происходящее своим воображением.

Будет и нестандартная музыка – молодой красноярский композитор, лауреат международных конкурсов Александр Карякин работает над оформлением постановки в жанрах хард-рок и хеви-метал. Ключевым импульсом для такого шага стало желание создать что-то необычное, чего в театре ещё не было.

Премьера пройдёт в малом зале. Здесь некогда оценивать действие широким взором – любое движение чувств героев как на ладони. Увидеть каждую деталь сценографии, заметить каждый луч прожектора и прочувствовать каждый взгляд артистов – важно успеть всё.

Авторы и постановочная команда: композитор – Александр Карякин, автор либретто и режиссёр-постановщик – заслуженный артист России Юрий Цехановский, автор текстов песен – Наталья Герасименко, музыкальный руководитель – Ольга Ерченко, художник-постановщик – Жанна Семенюк, хореограф – Аксана Климина.

 

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