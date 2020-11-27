СГК отчиталась о снижении выбросов в Красноярске на треть за 10лет

Компания заявила, что все ее предприятия в разных регионах Сибири с 2010 по 2019 год сократили объем выбросов загрязняющих веществ на 22%, в Красноярске этот показатель существенно выше.

Причины видят в начавшемся в этот период вводом новых энергоблоков, построенных по программе ДПМ, с самым современным очистным оборудованием, улавливающим более 99 % твердых частиц в уходящих газах.

Наибольшее снижение объема выбросов произошло на красноярских предприятиях СГК — в целом от ТЭЦ и ГРЭС, расположенных в крае, в 2019 году поступило в атмосферный воздух на 33 % меньше загрязняющих веществ, чем в 2010 году. Выработка электроэнергии на них за это время сократилась лишь на 13,6 %, а производство тепла даже увеличилось», - сообщила пресс-служба компании.

В частности, на Красноярской ТЭЦ-1 с 2010 по 2019 год выбросы благодаря реконструкции батарейных циклонных ускорителей уменьшились на 40 %, тогда как выработка электроэнергии за этот период стала меньше лишь на 10 %. Сейчас на станции ведется установка электрофильтров, улавливающих более 99 % загрязняющих веществ, они заменят все БЦУ.