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Маркетплейс рекламы на радио GETRADIO запустил акцию поддержки малого и среднего бизнеса

Маркетплейс рекламы на радио GETRADIO запустил акцию поддержки малого и среднего бизнеса
Иллюстрация: get-radio.ru

Бизнес-инструмент поможет региональным предпринимателям привлечь клиентов и наладить удалённую работу в сложный период.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

С 16 ноября 2020 года до 10 января  2021 года предприниматели могут получить бонус 20 тысяч рублей на размещение рекламы на радио через сервис get-radio.ru и воспользоваться инструментами для удалённого размещения рекламы с бесплатным доступом.

Кроме того, новые рекламодатели могут получить помощь в бесплатной настройке рекламной кампании от специалистов GETRADIO.

Одним из первых партнёров сервиса стала Группа Компаний «Выбери Радио».*

Чтобы стать участником программы поддержки необходимо зарегистрироваться в сервисе get-radio.ru. Если рекламодатель соответствует условиям программы, он получит купон для получения скидки. С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке www.get-radio.ru.

*Справка

 
Группа Компаний «Выбери Радио» - крупнейший региональный радиохолдинг страны. В актив компании входит 95 радиостанций в восемнадцати городах России. Радиостанции филиала “Выбери Радио” в г. Красноярске: «Европа Плюс», Love Radio, «Новое Радио», «Радио 7 на семи холмах». www.gkvr.ru
 

 

 

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