Орион представил магистральный тягач нового поколения

Официальный дилерский центр Mercedes-Benz в Красноярске заявил, что вывод на рынок обновленного седельного тягача Actros, по сути, устанавливает новый стандарт грузоперевозок.

Седельный тягач Actros — это кардинально обновленный автомобиль с инновационными опциями, который соответствует постоянно растущим требованиям в сфере магистральных большегрузных и развозных перевозок лучше, чем когда-либо прежде.

Mercedes-Benz Actros заново определяет понятия — что такое теперь уровень свободы движения и функциональности, ощущение пространства и комфорта. Одним словом, он обеспечивает благоприятные условия для работы и отдыха, соответствующие всем требованиям в магистральных перевозках.

ТОП-5 преимуществ обновленной модели

Широкий выбор систем безопасности, включая системы стабилизации автопоезда, удержания полосы движения и распознавания усталости, а также функцию освещения Follow me Home; Система Active Drive Assist для повышенного комфорта движения, а также высокой эффективности; Система поддержания дистанции с функцией stop-and-go; Система Active Brake Assist 5, электронный стояночный тормоз, система стабилизации автопоезда; Система MirrorCam для лучшего обзора и большей безопасности при маневрировании, поворотах и перестроении.

Также Орион продемонстрировал и другие модели грузовых автомобилей Mersedes-Benz

Обычные и полноприводные модели Arocs отличаются надежностью и выносливостью, которые необходимы для сложных условий эксплуатации. Прочный каркас кабины Arocs, представленный в агрессивном дизайне, изготовлен из оцинкованного стального листа. Кабины Arocs отличаются практичностью, прочностью и надежностью. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, в чем предназначение грузовых автомобилей семейства Arocs. Каждая деталь — от смещающихся в продольном и поперечном направлении подножек, рифленых корпусов наружных зеркал, решетки радиатора в виде зубцов ковша экскаватора и до поручня на крыше — рассчитана на долговечную эксплуатацию в самых сложных условиях. Arocs с двигателем экологического класса Евро 5 предназначен для выполнения каждодневных тяжелых работ. Система автоматического переключения передач Mercedes PowerShift 3 создает особый комфорт для водителя во время движения. Выносливость и надежность материалов, рамы, ходовой части и подвески являются ключевыми характеристиками Arocs.

Телематика

Очень важным моментом при эксплуатации автомобилей является контроль автопарка. Для этого Mercedes-Benz разработал систему телематики FleetBoard.

Система FleetBoard — инновационным решение, помогающее экономно управлять парком автомобилей. Система производит анализ показателей вместе с оценкой стиля вождения и степени сложности по таким характеристикам, как скорость, торможение, расход на холостом ходу и средний расход. Также можно получить сведения о поездке (время движения и простоя, положение, вес, расход и прочее).

Обучение водителей

Орион предлагает клиентам не только надежный и эффективный грузовой автомобиль, но и возможность обучения водителей навыкам экономичной и безопасной эксплуатации грузового автомобиля Mercedes-Benz.

Опытные водители, знающие автомобили марки, имеют стабильный заработок и комфортно работают, не меняя работодателя. Однако парк автомобилей постоянно увеличивается, а соответственно растет дефицит подготовленных водителей.

Именно поэтому подразделение обучения водителей разработало и предлагает эффективные тренинги для водителей коммерческих автомобилей Mercedes-Benz.

Послепродажное обслуживание

При приобретении нового автомобиля, каждый владелец автопарка задает вопрос как его потом обслуживать? Дилерский центр Орион на протяжении 15 лет предлагает качественное обслуживание грузовых автомобилей Mercedes-Benz. Наличие полного комплекта специального инструмента и квалифицированного персонала гарантирует профессиональный и качественный ремонт, а также и бесперебойную работу автомобилей. Для предприятий, чьи автомобили работают на большом расстоянии от сервисного центра предлагается обслуживание выездной бригадой на оборудованном автомобиле технической службы. Кроме того компания Орион в январе 2020 года открыла новый сервисный центр в г. Енисейске для обслуживания автопарков предприятий лесной отрасли. В планах на 2021 год открытие еще одной сервисной станции в Богучанском районе Красноярского края, где также сосредоточены крупные автопарки предприятий лесной отрасли.

Ознакомиться с моделями можно на сайте: https://sales.mercedes-orion.ru/cargo/

В 2021 году Орион отмечает 25 лет успешной работы на правах официального дилера Mercedes-Benz. Перешагнув данный рубеж, с большим багажом опыта и знаний, компания продолжает развиваться во всех направлениях.