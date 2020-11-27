Человек года-2020. Номинация «Банкир года»

Традиционная номинация в 2020 году видоизменилась. Ключевым критерием оценки деятельности бизнес-лидеров в банковской сфере стала поддержка малого и среднего бизнеса в непростых экономических условиях

Наталья Потапова,

«Открытие»

С началом пандемии банк «Открытие» в Красноярском крае активно включился в программы поддержки малого и среднего бизнеса. Он первым из банков предложил предпринимателям кредитные каникулы и собственные программы реструктуризации, проведя через них 75 % кредитного портфеля. Впоследствии банк подключился и к федеральным проектам поддержки. В результате кредитный портфель МСБ вырос с начала года на 20 %, а депозитный — на 28 %. С началом пандемии банк «Открытие» в Красноярском крае активно включился в программы поддержки малого и среднего бизнеса. Он первым из банков предложил предпринимателям кредитные каникулы и собственные программы реструктуризации, проведя через них 75 % кредитного портфеля. Впоследствии банк подключился и к федеральным проектам поддержки. В результате кредитный портфель МСБ вырос с начала года на 20 %, а депозитный — на 28 %.

Факт: банк выдал 710 ипотечных кредитов, что почти в 3 раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Объем ипотечного кредитования при этом также увеличился более чем в 3 раза — до 1,6 млрд рублей.

Цифра: 72 % составил рост консолидированного кредитного портфеля красноярского филиала банка «Открытие» за девять месяцев 2020 года. Теперь он более 42 млрд рублей.

Дмитрий Солнцев,

СБЕР

В 2020 году банк сыграл одну из ключевых ролей в части предоставления мер поддержки для юридических лиц по 4 основным гос-програм-мам, относящимся к субсидированию процентной ставки по действующему кредиту для предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от коронавируса. Так, по программе «Господдержка 2 %» выдано 3504 кредита на сумму 4 835,88 млн рублей. Число клиентов из сегмента малого бизнеса увеличилось на 5883 человека. В 2020 году банк сыграл одну из ключевых ролей в части предоставления мер поддержки для юридических лиц по 4 основным гос-програм-мам, относящимся к субсидированию процентной ставки по действующему кредиту для предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от коронавируса. Так, по программе «Господдержка 2 %» выдано 3504 кредита на сумму 4 835,88 млн рублей. Число клиентов из сегмента малого бизнеса увеличилось на 5883 человека.

Факт: с участием дочерней компании Сбера в Красноярске реализовывается проект «Безопасный город» по оснащению улиц камерами с биометрическими системами обработки данных.

Цифра: 13,1 трлн рублей жилищных кредитов выдал банк в Красноярском крае с июля по сентябрь 2020 года.

Наталья Табаринцева, ВТБ

С марта 2020 года красноярский филиал ВТБ активно подключился к гос-поддержке предпринимательства, а также запустил ряд собственных программ. Кредитный портфель ВТБ в Красноярском крае и Хакасии на 1 октября 2020 года составил 103,5 млрд руб-лей, что на 10 % больше, чем в начале года. Портфель привлеченных средств по итогам 9 месяцев вырос на 8 % — до 79,9 млрд рублей. Объем поддержки заемщиков — физических лиц и региональных предприятий достиг 7,7 млрд рублей. С марта 2020 года красноярский филиал ВТБ активно подключился к гос-поддержке предпринимательства, а также запустил ряд собственных программ. Кредитный портфель ВТБ в Красноярском крае и Хакасии на 1 октября 2020 года составил 103,5 млрд руб-лей, что на 10 % больше, чем в начале года. Портфель привлеченных средств по итогам 9 месяцев вырос на 8 % — до 79,9 млрд рублей. Объем поддержки заемщиков — физических лиц и региональных предприятий достиг 7,7 млрд рублей.

Факт: в рамках государственных и собственных программ банк реструктурировал действующие кредиты клиентов на 686 млн рублей.

Цифра: 3,2 млрд рублей — таков общий объем поддержки регионального бизнеса за 9 месяцев 2020 года.

Наталья Тябут,

«Точка»

С наступлением пандемии банк полностью пересмотрел пакеты предложений для предпринимателей, сделав бесплатными все платежи, отменив фиксированную стоимость информирования, а комиссию, наоборот, зафиксировав на определенном уровне. Это стало хорошим маркетинговым ходом, в результате которого банк стал инноватором в подходах к формированию пакетов и не потерял в доходности. С наступлением пандемии банк полностью пересмотрел пакеты предложений для предпринимателей, сделав бесплатными все платежи, отменив фиксированную стоимость информирования, а комиссию, наоборот, зафиксировав на определенном уровне. Это стало хорошим маркетинговым ходом, в результате которого банк стал инноватором в подходах к формированию пакетов и не потерял в доходности.

Факт: практика работы с пакетами банка «Точка» по-прежнему остается уникальной для рынка.

Цифра: 1,5 раза — во столько за период пандемии выросла доля ИП в банк, а число клиентов по итогу составило 300 тыс.

ТАТЬЯНА Ходенкова, «Ланта-Банк»

В 2020 году в качестве антикризисных мер банк предложил бизнесу бесплатное открытие и ведение расчетных счетов, кредиты с пониженной ставкой в рамках государственной программы поддержки МСБ, комплексные продукты для участников ВЭД. С целью развития инфраструктуры обслуживания банк открыл несколько офисов в красноярских центрах оказания услуг (ЦОУ) «Мой бизнес». В 2020 году в качестве антикризисных мер банк предложил бизнесу бесплатное открытие и ведение расчетных счетов, кредиты с пониженной ставкой в рамках государственной программы поддержки МСБ, комплексные продукты для участников ВЭД. С целью развития инфраструктуры обслуживания банк открыл несколько офисов в красноярских центрах оказания услуг (ЦОУ) «Мой бизнес».

Факт: одним из ключевых проектов банка в Красноярске является реновация территории бывшего Енисейского ЦБК с целью создания современного индустриального парка.

Цифра: 1,5 раза — во столько увеличился размер активов банка с начала 2020 года, составив 36 млрд рублей.

Подготовил Евгений Волошинский