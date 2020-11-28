Дальневосточный банк: точный путь успеха

В ноябре 2020 года АО «Дальневосточный банк» отметил тридцатилетие успешной деятельности. Все эти годы главным активом банка всегда оставались безупречная репутация и доверие клиентов.

Об эффективной стратегии развития универсального регионального финансового института — ровесника современной российской банковской системы — рассказал президент Дальневосточного банка Валерий Павлюк.

Валерий Романович, начав свою карьеру в Дальневосточном банке в 1991 году с должности специалиста валютного отдела, вы стали членом коллектива, стоявшего у истоков становления одного из ведущих региональных банков, география которого сегодня охватывает практически половину России. На чем, по-вашему, основана успешная модель работы Дальневосточного банка?

— Дальневосточный банк в своей деятельности придерживается стратегии, заложенной с первых дней его работы. Мы всегда следовали принципу развития классического, универсального банкинга. Двигаясь поэтапно, планомерно наращивая ресурсы и показатели, ориентируясь на долгосрочные перспективы и занимая устойчивые позиции, Дальневосточный банк обеспечивает клиентам только безо-пасные, проверенные инструменты. Такой подход доказал свою эффективность неоднократно. Дальневосточный банк успешно пережил кризисы эпохи становления современной российской экономики, справляется и с вызовами нового времени.

За последнее десятилетие банк показал рост всех основных финансовых показателей. Активы-нетто, в том числе кредитный портфель, выросли на 41 %, средства клиентов — на 34 %, собственные средства увеличились на 216 % и на 1 января 2020 года достигли 9,4 млрд рублей. Банк заработал за период с 2010 по сентябрь 2020 года чистую прибыль в размере 8,5 млрд рублей.

Среднегодовой коэффициент рентабельности собственных средств (ROE) Дальневосточного банка, являющийся ключевым показателем эффективности деятельности банка, в период 2010–2019 гг. составил 16,1 %.

По данным агентства РИА Рейтинг Дальневосточный банк вошел в ТОП-20 российских крупнейших банков по рентабельности на 1 октября 2019 года, а по состоянию на 1 марта 2020 года занял 11-ю строчку в рэнкинге региональных банков России по версии Центра защиты вкладчиков и инвесторов.

За минувшие десять лет Дальневосточный банк продолжил развитие региональной сети, укрепляя свое присутствие на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири: рост клиентской базы требовал увеличения количества подразделений. Сегодня региональная сеть АО «Дальневосточный банк» насчитывает более 30 офисов в городах Приморского, Хабаровского, Камчатского, Красноярского краев, Сахалинской, Амурской, Иркутской, Еврейской автономной областей, Республик Бурятии и Хакасии и обеспечивает территориальную доступность банковских продуктов и услуг.

Дальневосточный банк ежегодно признается Банком России значимой кредитной организацией на рынке платежных услуг. В 2017 году правительство Российской Федерации отнесло АО «Дальневосточный банк» к списку кредитных организаций, уполномоченных для открытия и обслуживания счетов хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации. С 2018 года банк входит в ТОП-100 российских надежных банков по версии журнала FORBES. Дальневосточный банк ежегодно признается Банком России значимой кредитной организацией на рынке платежных услуг. В 2017 году правительство Российской Федерации отнесло АО «Дальневосточный банк» к списку кредитных организаций, уполномоченных для открытия и обслуживания счетов хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации. С 2018 года банк входит в ТОП-100 российских надежных банков по версии журнала FORBES.

Как вы оцениваете роль Дальневосточного банка в поддержке бизнеса и, как следствие, в укреплении региональных экономик?

— Являясь универсальным финансовым институтом, Дальневосточный банк всегда ориентировался на удовлетворение потребностей компаний реального сектора экономики, обеспечивая их развитие, предлагая не только банковские продукты, но в первую очередь индивидуальное решение задач, стоящих перед клиентом.

Предоставляя клиентам собственные программы финансирования, банк активно сотрудничает с федеральными и региональными институтами, обеспечивающими участие в программах по поддержке малого и среднего бизнеса. Так, с 2016 по 2018 год был заключен ряд соглашений с АО «МСП Банк» и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса» по программам гарантийной поддержки и стимулирования кредитования МСП для повышения доступности финансирования данного сегмента. Кроме того, мы успешно работаем с региональными гарантийными организациями Приморского, Хабаровского и Красноярского краев, Сахалинской и Иркутской областей, привлекая их поручительства в качестве обеспечения кредитов.

В 2019 году Дальневосточный банк вошел в число 70 банков, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации для участия в программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства до 2024 года. Тем самым банк обеспечил своим клиентам — предприятиям малого и среднего бизнеса — возможность воспользоваться эффективным способом привлечения финансирования на льготных условиях, позволяющим компаниям расширять свою деятельность и получать кредиты на инвестиционные и оборотные цели в сумме от 500 тыс. рублей.

В результате по показателю объема кредитования предприятий Дальневосточный банк входит в ТОП-100 российских банков по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», на 01.08.2020 занимая 83-е место.

В 2020 году одним из важнейших направлений работы Дальневосточного банка стала поддержка предприятий, пострадавших от последствий пандемии коронавируса. Дальневосточный банк работает как в рамках государственных, так и собственных программ, предлагая различные финансовые инструменты для действующих и потенциальных клиентов.

Банк предоставляет своим клиентам кредитные каникулы — отсрочку погашения кредитных обязательств сроком до 6 месяцев. В дополнение к мерам господдержки разработана собственная программа Дальневосточного банка, предусматривающая индивидуальный подход к каждому клиенту и к каждой ситуации по увеличению лимита кредитования или отсрочке платежа.

Кроме того, Дальневосточный банк предлагает предприятиям воспользоваться кредитом на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости под 0 % в рамках программы поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения новой коронавирусной инфекции. Также в июне 2020 года стартовала программа кредитования на возобновление деятельности предприятий со ставкой 2 % годовых.

Одним из сильнейших направлений работы Дальневосточного банка всегда являлся розничный бизнес.

— Здесь развитие новых услуг происходит стремительно, и чтобы обеспечить нашим клиентам самые безопасные и качественные сервисы, мы тщательно анализируем новации, предлагаемые рынком, опираясь на наш опыт. Ведь именно Дальневосточный банк стал первым региональным банком в Приморье, приступившим к выпуску и обслуживанию банковских карт. С годами мы сохранили и упрочили наши позиции.

Так, увеличивая эмиссию международных платежных карт, в 2016 году Дальневосточный банк в рамках обеспечения бесперебойного проведения платежных операций внутри страны приступил к выпуску и обслуживанию карт Национальной платежной системы «Мир». В том же году Дальневосточный банк стал единственным на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири банком-партнером новой масштабной программы лояльности «Семейная команда»* ПАО «НК «Роснефть». В начале 2020 года количество карт «Мир», выпущенных Дальневосточным банком, превысило 1 млн. Так, увеличивая эмиссию международных платежных карт, в 2016 году Дальневосточный банк в рамках обеспечения бесперебойного проведения платежных операций внутри страны приступил к выпуску и обслуживанию карт Национальной платежной системы «Мир». В том же году Дальневосточный банк стал единственным на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири банком-партнером новой масштабной программы лояльности «Семейная команда»* ПАО «НК «Роснефть». В начале 2020 года количество карт «Мир», выпущенных Дальневосточным банком, превысило 1 млн.

Также в нынешнем году Дальневосточный банк стал четвертым банком в России, который приступил к выпуску карт одной из крупнейших международных платежных систем JCB и кобейджинговых карт «Мир-JCB», обеспечив своим клиентам эксклюзивные привилегии по всему миру.

Работая над расширением продуктовой линейки, Дальневосточный банк начал эмиссию карт высшей категории сегмента премиальных карт — Visa Infinite — и комплектов карт «Мир без границ» с одновременным выпуском трех премиальных карт, а также кредитных карт Visa и JCB с льготным периодом 120 и 60 дней.

Благодаря ежегодному росту выпуска карт Visa и оборотов по эквайрингу Дальневосточный банк стал первым региональным банком в Приморском крае, получившим статус принципиального члена Visa International. Прямое взаимодействие с международной платежной системой, которое обеспечивает принципиальное членство, служит дополнительным гарантом качества наших услуг для клиентов, широкого спектра возможностей и гибкой тарифной политики.

Каким будет Дальневосточный банк в новом десятилетии своей деятельности?

— Мы всегда были и остаемся на шаг впереди рынка и потребностей наших клиентов, ориентируясь на их максимальное удовлетворение. Сейчас мы активно работаем над развитием цифровых продуктов и сервисов, обеспечивая при этом их полную защищенность. Динамичное развитие, надежность, стабильность и неизменно высокое качество, которые мы гарантируем нашим клиентам и партнерам, — вот лишь некоторые слагаемые нашего успеха, на которых наша деятельность будет базироваться и в дальнейшем.

* Справка Ко-бренд Банка АО «Дальневосточный банк» и Программы лояльности «Семейная команда». Оператор Программы лояльности «Семейная команда»: ООО «РН-Лояльность», ОГРН 1157746385170, Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, этаж 7, помещение XXV. Условия участия в Программе лояльности «Семейная команда», в том числе порядок начисления и списания баллов, на сайте Программы www.komandacard.ru.

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