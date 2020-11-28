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Дикий рынок аутсорсинга начинает одомашниваться

Дикий рынок аутсорсинга начинает одомашниваться
Иллюстрация: фото из архива эксперта

Понятие «аутсорсинг» не является на российском рынке новым. Однако передача функций на аутсорсинг все еще не стала повседневной практикой, считает Елена Герасименко, основатель компании «БухгалТерра»

#МНЕНИЯ
По мнению Елены Герасименко, в данной сфере по-прежнему существует огромное количество проблем, которые постепенно, но решаются.
 
— К сожалению, аутсорсинг и бухгалтерия — это понятия, которые в головах людей не связаны крепкой нитью. Основная проблема заключается в том, что стороны не умеют организовать взаимодействие между собой и наладить оперативные процессы. С одной стороны, исполнители не умеют организовать свои процессы бесперебойно, особенно при нарастающих объемах, и как итог — неудовлетворительное качество услуг. С другой стороны, руководители полагают, что как только подписали договор, все функции переложили на плечи подрядчика и могут более не участвовать в управлении сервисом.
 
Все это породило множество стереотипов в отношении самой идеи аутсорсинга, зачастую весьма спорных и сомнительных. Поэтому на данный момент сервисным компаниям чаще приходится не рассказывать о возможностях аутсорсинга, а бороться с уже сложившимися шаблонами, что, безусловно, намного тяжелее.
 
Елена Герасименко отмечает: распространены истории, когда предприятия пробовали отдавать ведение бухгалтерии на аутсорсинг, но после ряда неудач полностью отказывались от этого подхода, не делая выводов и не проводя детального анализа причин провала. 
 
— Одна из самых частых ошибок — сильный фокус на минимизацию стоимости услуг. Безусловно, хочется получить экономический эффект — это вполне здоровое желание любого бизнеса. Тем не менее погоня за минимальной ценой не всегда является лучшим решением, а зачастую приводит только к новым проблемам. Очень важно задуматься, за счет чего могут быть предложены низкие цены. Чаще всего исполнитель начинает гнать халтуру, чтобы вместиться в бюджет, или привлекать низкоквалифицированный персонал.
 
Эксперт подчеркивает: передавая бухгалтерию на аутсорсинг, нужно отчетливо понимать, насколько надежен исполнитель и в каком именно объеме безопасно передавать ему управление, а самой компании необходимо постоянно держать руку на пульсе и быть готовой к оперативным изменениям и со своей стороны.
 

Неоспоримые плюсы аутсорсинга

  • Аутсорсинг — это всегда работа на результат в решении конкретных задач.  
  • Пандемия указала курс на выстраивание бизнес-процессов удаленно.
  • Собственникам бизнеса выгодны независимые бухгалтеры. Достаточно часто наемные руководители вступают в сговор с бухгалтерами. В 90 % хищений в компаниях замешены бухгалтеры.

 

 

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