Дикий рынок аутсорсинга начинает одомашниваться

Понятие «аутсорсинг» не является на российском рынке новым. Однако передача функций на аутсорсинг все еще не стала повседневной практикой, считает Елена Герасименко, основатель компании «БухгалТерра»

По мнению Елены Герасименко, в данной сфере по-прежнему существует огромное количество проблем, которые постепенно, но решаются.

— К сожалению, аутсорсинг и бухгалтерия — это понятия, которые в головах людей не связаны крепкой нитью. Основная проблема заключается в том, что стороны не умеют организовать взаимодействие между собой и наладить оперативные процессы. С одной стороны, исполнители не умеют организовать свои процессы бесперебойно, особенно при нарастающих объемах, и как итог — неудовлетворительное качество услуг. С другой стороны, руководители полагают, что как только подписали договор, все функции переложили на плечи подрядчика и могут более не участвовать в управлении сервисом.

Все это породило множество стереотипов в отношении самой идеи аутсорсинга, зачастую весьма спорных и сомнительных. Поэтому на данный момент сервисным компаниям чаще приходится не рассказывать о возможностях аутсорсинга, а бороться с уже сложившимися шаблонами, что, безусловно, намного тяжелее.

Елена Герасименко отмечает: распространены истории, когда предприятия пробовали отдавать ведение бухгалтерии на аутсорсинг, но после ряда неудач полностью отказывались от этого подхода, не делая выводов и не проводя детального анализа причин провала.

— Одна из самых частых ошибок — сильный фокус на минимизацию стоимости услуг. Безусловно, хочется получить экономический эффект — это вполне здоровое желание любого бизнеса. Тем не менее погоня за минимальной ценой не всегда является лучшим решением, а зачастую приводит только к новым проблемам. Очень важно задуматься, за счет чего могут быть предложены низкие цены. Чаще всего исполнитель начинает гнать халтуру, чтобы вместиться в бюджет, или привлекать низкоквалифицированный персонал.

Эксперт подчеркивает: передавая бухгалтерию на аутсорсинг, нужно отчетливо понимать, насколько надежен исполнитель и в каком именно объеме безопасно передавать ему управление, а самой компании необходимо постоянно держать руку на пульсе и быть готовой к оперативным изменениям и со своей стороны.