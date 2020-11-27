Красноярских предпринимателей зовут поучиться у Центробанка

Банк России начинает серию обучающих вебинаров для собственников и руководителей малого и среднего бизнеса. Пока объявлено о двух — оба пройдут в декабре.

Первый вебинар будет посвящен тому, как привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка, в частности выпуска облигационных займов на бирже.

Специалисты Банка России расскажут о том, как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу и какой поддержкой государства можно для этого воспользоваться. Кроме того, слушателям предложат пошаговый план вывода компании на биржу и познакомят с реальными примерами выхода на торговые площадки небольших компаний.

Состоится вебинар 1 декабря 2020 года в 11:00 по московскому времени. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться .

Следующая встреча пройдет 15 декабря. Она будет посвящена возможностям и преимуществам Системы быстрых платежей (СБП) для предпринимателей. Эксперты Банка России и Национальной системы платежных карт расскажут об особенностях и преимуществах Системы быстрых платежей (СБП) для торговых компаний. Своим опытом также поделятся представители банков и бизнеса, которые уже используют СБП.

Этот вебинар начнется в 10:00 по московскому времени. Также он будет транслироваться на канале Банка России в YouTube и на странице в Facebook . Для того, чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться .

Напомним, что Система быстрых платежей позволяет торговым предприятиям существенно сократить издержки — комиссии при приеме оплаты товаров и услуг через СБП в 2–2,5 раза ниже, чем при оплате банковскими картами.