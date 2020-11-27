Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.11
75,85
90,46
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярских предпринимателей зовут поучиться у Центробанка

Красноярских предпринимателей зовут поучиться у Центробанка
Иллюстрация: pixabay.com

Банк России начинает серию обучающих вебинаров для собственников и руководителей малого и среднего бизнеса. Пока объявлено о двух — оба пройдут в декабре.

#НОВОСТИ
Первый вебинар будет посвящен тому, как привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка, в частности выпуска облигационных займов на бирже.
 
Специалисты Банка России расскажут о том, как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу и какой поддержкой государства можно для этого воспользоваться. Кроме того, слушателям предложат пошаговый план вывода компании на биржу и познакомят с реальными примерами выхода на торговые площадки небольших компаний.
 
Состоится вебинар 1 декабря 2020 года в 11:00 по московскому времени. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться.
 
Следующая встреча пройдет 15 декабря. Она будет посвящена возможностям и преимуществам Системы быстрых платежей (СБП) для предпринимателей. Эксперты Банка России и Национальной системы платежных карт расскажут об особенностях и преимуществах Системы быстрых платежей (СБП) для торговых компаний. Своим опытом также поделятся представители банков и бизнеса, которые уже используют СБП.
 
Этот вебинар начнется в 10:00 по московскому времени. Также он будет транслироваться на канале Банка России в YouTube и на странице в Facebook. Для того, чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться.
 
Напомним, что Система быстрых платежей позволяет торговым предприятиям существенно сократить издержки — комиссии при приеме оплаты товаров и услуг через СБП в 2–2,5 раза ниже, чем при оплате банковскими картами.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Экс-губернатор Толоконский оценил экономическую и политическую ситуацию в краеЭкс-губернатор Толоконский оценил экономическую и политическую ситуацию в крае
  • «В Москву за 3 000» — NordStar объявил большую распродажу авиабилетов«В Москву за 3 000» — NordStar объявил большую распродажу авиабилетов
  • Ресторанная группа 075 group запустила формат онлайн-корпоративовРесторанная группа 075 group запустила формат онлайн-корпоративов
  • Сергей Еремин: Красноярск станет городом–паркомСергей Еремин: Красноярск станет городом–парком
  • Норникель планирует вложить дополнительные средства в развитие трех регионовНорникель планирует вложить дополнительные средства в развитие трех регионов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.