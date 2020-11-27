Виадук через улицу Маркса обойдется почти в 100 млн рублей

В Красноярске объявлен аукцион на строительство виадука в районе Большого концертного зала филармонии через улицу им. Карла Маркса.

Проектировщиком моста на месте, снесенного в 2015 году, стало ульяновское ЗАО «Институт Гипротрансмост». У нового сооружения не будет опоры посреди проезжей части, на эскизах он похож на вантовый мост-2.

Переход предполагается строить в течение 2021 года — с перерывом на зиму, до середины апреля.

Сдать объект по условиям контракта требуется к 10 октября.

При этом работы подразумевают временный перенос троллейбусной линии и установку на мосту системы видеонаблюдения. Начальная цена работ составляет 98,4 млн рублей, источник финансирования — «местный бюджет».

Аукцион по выбору подрядчика намечен на 4 декабря.