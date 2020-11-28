Роскомнадзор хочет уйти от цензуры YouTube с помощью российских видеохостингов

РКН попросил интернет-компании России «помочь нашим СМИ» и создать отечественные видеохостинги из-за цензуры со стороны YouTube.

Кроме того, ведомство потребовало от Google возобновить доступ к YouTube-каналам российского информационного агентства ANNA NEWS, — сообщает Ъ.

Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам ANNA NEWS», — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Напомним, 19 ноября в Госдуму внесен законопроект о штрафах за цензуру российских СМИ со стороны онлайн-платформ. Поводом к инициативе стали ограничения, которые YouTube наложил на фильм телеканала «Россия 1» «Беслан», и другие подобные претензии к Facebook, Google и Twitter.