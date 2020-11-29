Vive la Libra!: Facebook все-таки выпустит свои деньги

Facebook готовится запустить криптовалюту Libra в январе следующего года, рассказали Financial Times вовлеченные источники.

Однако монета Libra будет запущена в более ограниченном формате, чем планировалось ранее.

Facebook объявила о начале тестирования Libra в июне прошлого года. Партнерами компании стали 27 организаций, в их числе оказались Visa, Mastercard, Uber, eBay и Spotify. Проект столкнулся с критикой со стороны многих регуляторов и политиков в разных странах мира. В апреле представители Libra сообщили, что учли опасения по поводу токенов, которые планируется привязать к корзине валют. Опасения связаны с тем, что такая криптовалюта может создать конкуренцию национальным валютам. В итоге ассоциация решила запустить токены, привязанные к конкретным валютам, например к доллару или евро.

Изначально ассоциация запустит только криптовалюту, привязанную к доллару. Остальные валюты и мультивалютный токен будут запущены позднее.

Кстати, создателя Libra, если ты забыл, год назад замучали вопросами в американском суде – тогда Facebook был под прицелом из-за скандала с утечкой данных пользователей.

И чего?

Господин Цукерберг – злой гений. Лет через 10 он сам будет назначать людей в суды и сенаты, ныне критикующие его…

Libra, бесспорно, будет стараться перехватить лавры у альткоинов и самого битка. Ожидается жаришка, игра началась!