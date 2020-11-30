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Корпоративы проводить нельзя, но можно. Елена Бердникова, режиссер премии «Человек года»

Корпоративы проводить нельзя, но можно. Елена Бердникова, режиссер премии «Человек года»
Иллюстрация: коллаж ДК

Корпоратив в традиционном понимании с изысканным застольем и яркой программой в этом году под запретом. При этом подарить праздничное настроение своим сотрудникам можно и даже необходимо.

#МНЕНИЯ

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Елена Бердникова, организатор мероприятий

Сейчас как никогда вашим сотрудникам важны поддержка, ощущение нужности и позитивные эмоции.

Какие варианты?

Тимбилдинг на природе

Формат подойдет для активной компании. Зимние забавы могут быть не только веселыми, но и командообразующими. Пройти маршрут на гигантских лыжах, построить башню из брусков или ледяных форм (аналог настольной игры «Дженга»), организовать выставку снежных скульптур, а потом насладиться горячим глинтвейном и шашлыком  

Новогодний квиз

Интеллектуально-развлекательное мероприятие оценят все сотрудники, особенно если к созданию квиза вы подойдете индивидуально. В основе вопросов, фото и видеозагадок, логических задач пусть будут факты о вашей компании и коллективе. Пристальное внимание и хорошее настроение гарантированы. А может, вы хотите проверить знания своих специалистов? Формат квиза позволяет это сделать легко и непринужденно.

Офисный квест

Настоящее новогоднее приключение возможно и в стенах офиса. Эксклюзивный сценарий с творческими и логическими заданиями подойдет для молодого коллектива.

Оригинальные поздравления

Удивите и порадуйте своих коллег. Достаточно просто дать задания отделам и определиться с темой. Поделюсь идеями: «TIK TOK- шоу», «STAND UP-шоу» или «Открытый микрофон», «Прожарка» «Горячий клип» (конкурс поздравительных видеоклипов).

Online – мероприятия

Существует ошибочное мнение, что online-мероприятия неэмоциональны и скучны. Всё зависит от организации и выбранного формата. Перенести в экран монитора традиционное застолье я бы не рекомендовала, а вот провести тематическую игру, премию, квиз или конкурс вполне возможно и увлекательно!

Разработать идею и организовать мероприятие можно самостоятельно, если сомневаетесь в своих силах – в Красноярске достаточно специалистов, способных разработать игру, викторину или квест под заказ. Вообще праздничное настроение не зависит от бюджета и запретов. Самое главное – желание!

 

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