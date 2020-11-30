Алюминиевые профили для реконструкции Политехнического музея произвели в Красноярске

Красноярский металлургический завод «КраМЗ» изготовил уникальные алюминиевые конструкции для светопрозрачной кровли реконструируемого Политехнического музея в Москве.

Реконструкция Политехнического музея началась в 2013 году. Здание, открытое для посетителей в 1908 году, «посадят» на новый укрепленный фундамент, все коммуникации перенесут в подвальные помещения, благодаря чему увеличится площадь экспозиции. Кроме того запланировано переустройство внутренних дворов музея – их накроют прозрачной крышей, отчасти напоминающей стеклянные арочные перекрытия ГУМа. В Южном дворе будет работать детский музей, а в Северном дворе – концертная площадка.

У нас самые большие в России конструкции из цельного авиационного алюминия. В мире таких немного, их можно по пальцам пересчитать», – рассказал порталу Стройкомплекса Москвы Ираклий Колбая, генеральный директор АО «Политехстрой».

АО «Политехстрой» - строительное подразделение финансового института развития ДОМ.РФ, Специалисты этой компании ведут работы по реконструкции и реставрации исторического здания Политехнического музея.

Этот проект стратегический для КраМЗа, – рассказал в интервью телеканалу РБК генеральный директор КраМЗа Сергей Бурцев. – С 2017 года мы освоили производство около десяти типоразмеров профилей для несущих систем. Специально для этой продукции мы совместно с заказчиком подобрали высокопрочный алюминиевый сплав марки АД35».

Политехнический музей примет первых посетителей после реконструкции в ноябре 2020 года.