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«Кино с экспертом» возвращается в Синемапарк

«Кино с экспертом» возвращается в Синемапарк
Иллюстрация: kudago.com

«Енисей кино» и «Синема Парк. Галерея Енисей» продолжают кинопоказы, когда зрители могут не просто посмотреть фильм, но и обсудить его с профессионалами в области киноискусства.

#НОВОСТИ

Очередной показ состоится в среду, 2 декабря, в 19:00. Под пристальный взгляд зрителей и приглашенных экспертов попадет знаменитая лента Карена Шахназарова «Курьер» (1986). Это трогательная трагикомедия, рассказывающая о молодых людях, пытающихся найти своё место в огромном и сложном мире. В год своего первого появления на киноэкранах она покорила сердца советских людей и завоевала массу наград.

Почему ленту хотели запретить? Что позволило ей за более чем 30 лет с момента выхода на экраны не потерять актуальности? Чем выделялись персонажи на фоне героев других картин 80-х годов? Искать ответы на эти и многие другие вопросы вместе со зрителями будут специалисты-культурологи Вячеслав Зобов и Инна Конюкова.

Фильм «Курьер» был отреставрирован и подготовлен к повторному показу в современных цифровых кинотеатрах еще весной, однако пандемия коронавируса отодвинула сроки проката. 

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