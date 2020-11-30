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Красноярский музыкальный театр раскроет детям секрет храбрости

Красноярский музыкальный театр раскроет детям секрет храбрости
Иллюстрация: Пресс-служба театра

5 декабря в 11:00 Красноярский музыкальный театр (пр. Мира, 129) приглашает юных красноярцев на премьеру музыкальной сказки «Секрет храбрости» Вадима Петрунько по пьесе Михаила Бартенева.

#НОВОСТИ

Зрителей ждёт путешествие на волшебную полянку. Там они станут свидетелями удивительного сюжета, в котором Заяц, стараясь подружиться с Белочкой и другими лесными зверями, обретёт смелость.

Мы рассказываем историю, в которой использованы музыкальные характеристики персонажей в современной аранжировке, оригинальные костюмы и пластическое решение. Стараемся донести до зала, что через непростой путь поиска секрета храбрости проходит не только каждый персонаж, но и в принципе каждый из нас», – поясняет режиссёр-постановщик и автор пластического решения Марина Малькович.

Герои сказки наделены человеческими чертами, именно это позволит зрителям совершенно случайно, а может быть и вполне осознанно увидеть в них себя, своих друзей и знакомых. Задуматься над тем, что каждый из нас – индивидуален, достоин уважения и понимания. Не зря одна из ключевых фраз постановки, которую произносит сказочная Сорока, звучит как: «А ты не будь «как все». Ты не будешь «как все», он не будет «как все» – все не будут «как все»!

Композитор – Вадим Петрунько, автор либретто – Михаил Бартенев, режиссёр-постановщик и автор пластического решения – Марина Малькович, музыкальный руководитель – Николай Балышев, художник-постановщик – Ольга Володина (Минусинск).

 

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