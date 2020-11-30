Красноярский музыкальный театр раскроет детям секрет храбрости

5 декабря в 11:00 Красноярский музыкальный театр (пр. Мира, 129) приглашает юных красноярцев на премьеру музыкальной сказки «Секрет храбрости» Вадима Петрунько по пьесе Михаила Бартенева.

Зрителей ждёт путешествие на волшебную полянку. Там они станут свидетелями удивительного сюжета, в котором Заяц, стараясь подружиться с Белочкой и другими лесными зверями, обретёт смелость.

Мы рассказываем историю, в которой использованы музыкальные характеристики персонажей в современной аранжировке, оригинальные костюмы и пластическое решение. Стараемся донести до зала, что через непростой путь поиска секрета храбрости проходит не только каждый персонаж, но и в принципе каждый из нас», – поясняет режиссёр-постановщик и автор пластического решения Марина Малькович.

Герои сказки наделены человеческими чертами, именно это позволит зрителям совершенно случайно, а может быть и вполне осознанно увидеть в них себя, своих друзей и знакомых. Задуматься над тем, что каждый из нас – индивидуален, достоин уважения и понимания. Не зря одна из ключевых фраз постановки, которую произносит сказочная Сорока, звучит как: «А ты не будь «как все». Ты не будешь «как все», он не будет «как все» – все не будут «как все»!

Композитор – Вадим Петрунько, автор либретто – Михаил Бартенев, режиссёр-постановщик и автор пластического решения – Марина Малькович, музыкальный руководитель – Николай Балышев, художник-постановщик – Ольга Володина (Минусинск).