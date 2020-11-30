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Краевое агентство по туризму интересуется мнением красноярцев о придорожном сервисе

Краевое агентство по туризму интересуется мнением красноярцев о придорожном сервисе
Автор фото: MichaelGaida. Иллюстрация: pixabay.com

Агентство просит принять участие в опросе о качестве придорожного сервиса. Ответы лягут в основу концепции развития этого сегмента в крае. Голосование продлится до 1 декабря.

#НОВОСТИ

Анкета доступна по ссылке. В ней всего девять вопросов: красноярцев просят выбрать самые популярные места для остановок, рассказать о любимых местах и высказать свои пожелания о том, как должна выглядеть придорожная туристическая инфраструктура.

На данный момент в Правительстве края разрабатывается концепция придорожного сервиса региона. Агентство по туризму участвует в ней, представляя интересы путешественников. Главная задача этого опроса для нас – увидеть инфраструктуру придорожного сервиса глазами его потребителей и понять их ключевые запросы», – цитирует пресс-служба краевой администрации руководителя агентства по туризму Красноярского края Юлию Верхушину.

Как отмечают в пресс-службе, уже проголосовавшие жители различных городов края указывают, что, выбирая место для остановки, ориентируются на наличие АЗС, теплого туалета и возможность перекусить.

 

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