Русское географическое общество готовит экспедицию по северному коридору ленд-лиза

Как заявил президент РГО Сергей Шойгу, у общества много экспедиционных планов, и их необходимо выполнить. В первую очередь, это экспедиции в Туву, на Камчатку и в Красноярский край.

В связи с пандемией в 2020 году они были отменены.

«Туннуг» - это крупнейшая экспедиция РГО, которая изучает скифский царский курган в «Долине царей» в северной части Тувы. Исследователи рассчитывают найти в вечной мерзлоте сохранившиеся останки людей и животных. Кроме того требуют продолжения исследования на Камчатке, где осенью на побережье были обнаружены погибшие морские животные. По мнению Шойгу, эта работа может занять еще два-три года, даже несмотря на то, что практически вся береговая линия Камчатки была изучена, сообщает ТАСС.

Кроме того, Шойгу отметил, что необходимо «сделать большую экспедицию» по северному коридору ленд-лиза. Здесь предстоит исследовать инфраструктуру союзнических поставок Советскому Союзу в наиболее труднодоступных местах страны, в частности в Красноярском крае.

Интересно посмотреть, где и как все это было сделано», - сказал президент РГО.

В частности речь идет о воздушной трассе «Аляска-Сибирь», по которой перегонялись на фронт американские военные самолеты. Маршрут пролегал по территории Дальнего Востока и Сибири от Аляски и до Красноярска. На фронт с октября 1942 по октябрь 1945 года было доставлено около восьми тысяч самолётов и почти 19 тысяч тонн грузов.