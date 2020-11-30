HR-директора ведущих компаний страны обсудили опасность коронавируса для рынка труда

Кризис, вызванный пандемией, повлиял не только на состояние мировой экономики. Работодателям пришлось заботиться как о физическом здоровье сотрудников, так и об их эмоциональной стабильности.

Невозможность строить долгосрочные планы, неуверенность в завтрашнем дне, боязнь заразиться – психологические факторы оказались серьезным испытанием для компаний. Они выявили в неготовность большинства работодателей к решительным мерам в кризисных ситуациях и слабые места в формировании корпоративной культуры. По оценкам экспертов, коронавирус повлияет на работу более 5 млн предприятий по всему миру.

«Коронакризис» помог и четко сформулировать основную задачу HR-служб: это полноценный бизнес-партнер, способный помочь руководителю спасти бизнес и оперативно реагировать на спонтанные изменения.

Какие изменения в итоге ждут рынок труда и как развивать человеческий капитал в новых условиях – эти темы стали ключевыми на ноябрьской сессии традиционного HR-Форума газеты «Ведомости». В дискуссиях, которые прошли в онлайн-формате, приняли участие HR-директора таких лидеров экономики России как концерн «Калашников», «Норникель», «Леруа Мерлен», Coca Cola, РЖД, «Газпром нефть», «Райффайзенбанк» и других крупных компаний. Они предложили эффективные стратегии и инструменты, поделились опытом решения кадровых задач и построения выигрышных сценариев выхода из кризиса.

Как отметили участники дискуссии, одним из основных вызовов для производственных компаний стала необходимость организовать работу предприятий, переведя значительное количество сотрудников в удаленный режим. И если IT-решения были найдены сравнительно быстро, но задача обеспечить вовлеченность таких сотрудников в жизнь компании стала серьезным испытанием для корпоративной культуры.

В отличие от многих работодателей, для нас жанр удаленной работы был до пандемии неприемлем, - рассказала в ходе дискуссии вице-президент по кадровой политике компании Дарья Крячкова. - Мы производственная компания с непрерывным циклом. Но жизнь внесла свои коррективы. В марте нам нужно было маршем перевести на «дистанционку» около десяти тысяч офисных сотрудников. И согласно опросам, которые мы провели позже, выяснилось, что 70 процентов готовы в таких условиях работать и дальше, несмотря на все ограничения и сложности».

Таким образом, для HR-службы компании приоритетной стала задача мотивации таких сотрудников и их вовлечения в жизнь компании: сейчас в «Норникеле» есть команды, работающие над крупными проектами, но ни разу очно не встречавшиеся. Также возникает проблема адаптации новых сотрудников: в условиях дистанционной работы для этого необходимы новые решения.

В «Норникеле» внедряется автоматизированная система адаптации. Она помогает новичкам с момента приема на работу, сопровождая весь процесс трудоустройства, давая подсказки руководителю и знакомя сотрудника с предприятием. Такая автоматизация HR-процессов в период пандемии стала жизненно необходимой», - отметила Дарья Крячкова.

Пандемия очевидно ускорила цифровизацию всех бизнес-процессов и поставила перед работниками задачу в кратчайшие сроки освоить новые навыки. В этой сфере решения лежат на стыке IT и HR. В частности, в «Норникеле» разработали образовательную онлайн-программу, доступную с мобильных устройств. Она помогает разобраться в многообразии IT-инструментов, внедряемых в компании.

Мы постарались сделать программу легкой, интерактивной, чтобы в ней хотели участвовать. Поэтому уроки не затянутые, у пользователей есть возможность набирать баллы, устраивать турниры внутри и усваивать ненавязчиво предлагаемый материал», - говорит Дарья Крячкова.

Эти решения, а также организация «горячих линий» для общения внутри компании, регулярные онлайн-встречи с руководителями, подготовленные внутренние спикеры, которые обеспечивают коммуникацию со всеми сотрудниками компании, позволили «Норникелю» максимально быстро адаптироваться к новым условиям. В то же время «коронакризис» и переход на удаленную работу открыл новые возможности перед кадровыми службами компании.

Мы стали всерьез рассматривать возможность распределенного найма, поиска людей из других регионов. Планируем использовать это и дальше», - подчеркнула Дарья Крячкова.

Участники дискуссии согласились с тем, что изменения, которые принес в жизнь компаний корнавирус, еще долго будут оказывать влияние на их деятельность. Важно принять эту новую реальность, понять, как в ней функционировать и постараться мотивировать сотрудников на созидание, сделать так, чтобы люди работали без страха и с удовольствием.