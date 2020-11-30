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Красноярскому краю прогнозируют аномальное тепло

Красноярскому краю прогнозируют аномальное тепло
Автор фото: Don White. Иллюстрация: pixabay.com

В регионах азиатской части России отклонение от климатической нормы может достигать 25 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

#НОВОСТИ

Аномально теплую погоду Гидрометцентр прогнозирует для нескольких регионов Сибири.

Длительный и необычный процесс там, это бывает не часто. Атлантический воздух будет определять погоду и на Ямале, и на Таймыре, и в центре Красноярского края, и в Якутии. Там температура выше нормы будет на 15-25 градусов», - отметил Вильфанд.

 

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