Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.11
75,85
90,46
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Часть «Галереи Енисей» в Красноярске выставили на продажу

Часть «Галереи Енисей» в Красноярске выставили на продажу
Иллюстрация: zsm24.ru

Построили этот торговый центр в 2015 году, а сейчас ищут нового владельца для двух зданий, одно из которых уже работает. Назначенная цена почти вдвое превосходит кадастровую.

#НОВОСТИ
В Красноярске продается часть торгового комплекса «Галерея Енисей», что на улице Дубровинского, 1И. Объявление об этом появилось на сайте ЦИАН.
 
Речь идет о двух отдельных трехэтажных зданиях общей площадью 36 279 кв. метров. В одном из них расположен кинотеатр «Синема-парк», игровые залы и общепит, а второе — предназначено для торговли. Оба здания оборудованы эскалаторами и лифтами. Имеется подземный паркинг.
 
Общая стоимость выставленного на продажу оценена владельцем примерно в 1,6 млрд рублей.
 
Напомним, что «Галерею Енисей» построили в 2015 году. Автор проекта известный итальянский дизайнер Саура Серменге. Общая площадь ТРЦ, по данным Росреестра, составляет 42 032,1 кв. метра, а кадастровая стоимость (в ценах 2015 года) — 735,9 млн рублей. По данным сервиса 2-ГИС, сейчас в этом комплексе работает 11 организаций.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Виадук через улицу Маркса обойдется почти в 100 млн рублейВиадук через улицу Маркса обойдется почти в 100 млн рублей
  • Заволокло: режим «черного неба» не снимут до конца месяцаЗаволокло: режим «черного неба» не снимут до конца месяца
  • Красноярских предпринимателей зовут поучиться у ЦентробанкаКрасноярских предпринимателей зовут поучиться у Центробанка
  • На выходных в Красноярске — мороз и солнцеНа выходных в Красноярске — мороз и солнце
  • Суд не стал лишать Анатолия Быкова времениСуд не стал лишать Анатолия Быкова времени
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.