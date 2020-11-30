Часть «Галереи Енисей» в Красноярске выставили на продажу

Построили этот торговый центр в 2015 году, а сейчас ищут нового владельца для двух зданий, одно из которых уже работает. Назначенная цена почти вдвое превосходит кадастровую.

В Красноярске продается часть торгового комплекса «Галерея Енисей», что на улице Дубровинского, 1И. Объявление об этом появилось на сайте ЦИАН.

Речь идет о двух отдельных трехэтажных зданиях общей площадью 36 279 кв. метров. В одном из них расположен кинотеатр «Синема-парк», игровые залы и общепит, а второе — предназначено для торговли. Оба здания оборудованы эскалаторами и лифтами. Имеется подземный паркинг.

Общая стоимость выставленного на продажу оценена владельцем примерно в 1,6 млрд рублей.

Напомним, что «Галерею Енисей» построили в 2015 году. Автор проекта известный итальянский дизайнер Саура Серменге. Общая площадь ТРЦ, по данным Росреестра, составляет 42 032,1 кв. метра, а кадастровая стоимость (в ценах 2015 года) — 735,9 млн рублей. По данным сервиса 2-ГИС, сейчас в этом комплексе работает 11 организаций.