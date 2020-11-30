Анастасия Крылова: В кризис поняли, что мы команда

Анастасия Крылова, директор сети детских развивающих центров «Счастливое детство», рассказала, как в кризисный период ей не только удалось сохранить бизнес, но и успешно запустить новые проекты.

Помогло питание

В марте была надежда, что ситуация временная, что скоро все снова откроется и будет работать в прежнем режиме, тем более сеть сотрудничает с муниципалитетом, и это казалось некой гарантией стабильности. Сейчас Анастасия рассказывает о том, что происходило, спокойно. Но чувство отчаяния ей хорошо знакомо.

Образование весной перешло в онлайн. Но это формат, прежде всего подходящий средней и старшей школе. Детский сад в первую очередь — это присмотр и уход, в режиме онлайн мы не можем предоставить весь спектр услуг. Срочно стали думать, как переформатировать свою работу. Я засыпала с мыслью о том, что бы придумать, как сохранить коллектив и выплатить людям зарплату, — рассказывает Анастасия.

Еще до пандемии сеть открыла собственную доставку питания. Клиенты ежедневно получали набор, куда входили любимые детьми вкусные и полезные блюда. В новых обстоятельствах команда центра приняла решение развивать это направление, а также открыть клиентам доступ к онлайн-занятиям, что тоже стало своеобразным экспериментом. Прежде в таком формате детские сады не работали.

Нас поддержали примерно 45 % клиентов. Цифра для меня очень значимая: люди хотели остаться с нами, и такое доверие придавало сил, — говорит руководитель сети.

Работа на кухне начиналась в пять утра. После Анастасия сама разносила по микрорайону заказы. Вскоре начали подключать штат сотрудников. Прежде чем приступить к новому виду деятельности, руководители сети сами изучили его специфику от и до. Людьми в коллективе двигало желание сохранить команду, работу, зарплату. Все старались поддержать друг друга.

Никакой растерянности

Но была ситуация, которую Анастасия восприняла как проверку управленческих навыков на прочность при столкновении

с человеческим фактором.

Незадолго до начала пандемии я приняла человека на должность своего заместителя. Опыт, рекомендации, впечатление от первых недель совместной работы — мне казалось, что это именно тот, кто нам нужен. Но в ситуации кризиса новый зам меня неприятно удивил. Когда нам потребовалось в короткие сроки перестроить всю прежнюю работу под новые обстоятельства, записывать видеоконтент, он категорически отказался что-то предпринимать и заявил, что ему должны выплачивать зарплату в полном объеме просто потому, что так теперь положено, — рассказывает Анастасия.

Позже с сотрудником центр все-таки расстался. Руководитель с большой благодарностью говорит о коллегах, которые в сложный период всеобщего карантина ее поддержали. На смену растерянности практически сразу пришел боевой настрой. Все вместе стали что-то придумывать, пробовать, воплощать. Тогда, говорит Анастасия, она и поняла, что такое настоящая крепкая команда.

На связи с детсадом

Когда детские сады закрылись для посещения, обнаружилось, что у сети большой запас канцелярии, материалов для творчества. Все это закупалось для текущей работы, но в карантин стало невостребованным. Так возникла идея наборов для детского творчества, что помогло вернуть часть средств в оборот.

Мы придумали задания, подготовили материалы, инструкции. Мой кабинет временно превратился в мастерскую. По словам родителей, детям была очень важна связь с садом, адресность. Каждый ребенок ждал свою коробочку, с удовольствием ее разбирал. Дети с радостью делились впечатлениями, демонстрировали готовые поделки, присылали фото и видеоотчеты, — рассказывает Анастасия.

Работа воспитателей онлайн тоже стала интересным опытом. Коллеги помогали друг другу собирать материал, снимать видео, монтировать, вместе искали какие-то «фишки». Но главное, что все усилия оценили родители воспитанников.

В конце мая открылась первая дежурная группа. Востребованность была очень высока, и заполнилась она сразу. В июне удалось открыть еще две.

Что касается сотрудничества с муниципалитетом, в условиях форс-мажора в апреле-мае финансирование по договорам прекратилось. Возобновилось с открытием дежурных групп.