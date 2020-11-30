Резиденты «Енисейской Сибири» заключили контрактов на 3,6 млрд рублей

Резиденты КИП «Енисейская Сибирь» в 2020 году заключили с компаниями Красноярского края, Тувы и Хакасии 160 контрактов на общую сумму 3,6 млрд рублей, — сообщает пресс-служба правительства края.

В АО «Корпорация развития Енисейской Сибири» ДК пояснили, что на данный момент реестр ответственных поставщиков для КИП насчитывает 300 компаний, из которых более 250 зарегистрированы в Красноярском крае.

Кроме того, реализацию наукоемких проектов КИП сопровождают научные и образовательные компании Красноярского края.

Научно-образовательный комплекс края уже получил ряд заказов от бизнеса, их сумма по итогам 2020 года составила 330 млн рублей», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Сергея Верещагина.

КИП «Енисейская Сибирь», утвержденный в марте 2019 года, включает в себя 32 проекта на территории Красноярского края, Тувы, Хакасии. Требуемый объем инвестиций для их реализации — 1,9 трлн рублей. В скором времени в состав КИП могут быть включены инвестпроекты Иркутской области, в результате чего общее количество проектов в составе "Енисейской Сибири" вырастет до 53, а сумма инвестиций — до 4 трлн рублей.

Исполнительной дирекцией КИП выступает АО «Корпорация развития Енисейской Сибири».