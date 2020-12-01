Гюзель Ханюкова: Сделка с недвижимостью должна приносить клиенту счастье

В чем секрет успешной сделки на рынке недвижимости? Это 95 % профессионализма агента и 5 % удачи, считает Гюзель Ханюкова. Ведь опытный риэлтор найдет выход даже из самой запутанной ситуации.

Свой врач, юрист, стилист — со временем у каждого из нас появляется круг специалистов, которым доверяешь и кого смело рекомендуешь друзьям и знакомым. Руководитель агентства недвижимости «Бульвар 21» Гюзель Ханюкова для своих клиентов как раз тот самый персональный эксперт, к которому всегда можно обратиться с любым вопросом о продаже или покупке квартиры.

Фирменная улыбка бонусом

В середине 2000-х Гюзель планировала стать инспектором по делам несовершеннолетних. Но условия работы и зарплата молодую маму с ребенком не устроили. Гюзель искала для себя возможности дохода. И совершенно не случайно (она не верит в случайности), а интуитивно выбрала для себя незнакомую профессию агента по недвижимости. С первых же дней погрузилась в новую для себя сферу: изучала рынок, вникала в юридические нюансы, работала над собственной клиентской базой. Помимо желания и готовности много учиться Гюзель всегда помогал талант выстраивать коммуникации. Все, кто знаком с ней, отмечают невероятную энергетику, жизнелюбие и фирменную улыбку.

— Моим выбором поначалу был недоволен папа — что еще за риелтор? Но стал гордиться, когда увидел первые успехи: буквально через год меня признали как профессионала на рынке недвижимости, — рассказывает Гюзель.

Юрист, экономист, коммуникатор

Учится риелтесса действительно много и с удовольствием, и это процесс постоянный. Доверие клиентов — это большая ценность. И чтобы оно было, агенту просто жизненно необходимы знания, навыки и умения из разных сфер и богатая практика.

Почти за 15 лет работы Гюзель Тахировна провела несколько тысяч успешных сделок. Значительная часть их относится к так называемым сложным: когда приходится собирать большую цепочку из продавцов и покупателей, снимать аресты и обременения одновременно, выводить в принципе объект клиента в его собственность и много других юридических тонкостей и задач.

— Помню, самая длинная и замысловатая цепочка (комбинация из квартир) была у меня в 2009 году: одиннадцать участников, пять или даже шесть из которых — мои клиенты. И это, я вам скажу, отличный тренажер, чтобы «прокачать свои мышцы» как профессионального переговорщика, как психолога, как экономиста, просчитать на десять шагов вперед и в принципе выйти на новые точки роста.

Рынок менялся, с каждой новой сделкой росла и я: как профессионал и как личность. Пришло время, и в 2015 году, будучи одним из лучших сотрудников компании на протяжении почти десятка лет, поняла: пора отправляться в самостоятельное плавание.

…и еще немного психолог

В начале пандемии рынок недвижимости залихорадило. Многие клиенты растерялись, кто-то запаниковал…

— Сохранять спокойствие в таких обстоятельствах было весьма непросто, но я старалась следовать своему правилу: проблемы нужно решать по мере их поступления.

В тот период особенно стали востребованы психологические навыки Гюзель. Несколько сделок оказались подвешенными, заканчивался срок предварительных договоров, начались расторжения. Но с помощью развитого эмоционального интеллекта и профессиональных навыков риелтессе удалось собрать всю цепочку заново, в прежнем составе.

— Объясняла клиентам и агентам, что нужно принимать вызовы реальности. Когда ты не можешь повлиять на происходящее, нужно выдохнуть и подождать. Сейчас ситуация выровнялась. Однако в практику пришли затяжные сделки. В нестабильной ситуации на некоторые процедуры требуется больше времени. Также в мою практику вернулись длинные цепочки, когда в сделке одновременно три-четыре квартиры и более. Меня они всегда вдохновляют — всегда, словно захватывающее приключение. Сохраняя стоимость услуг, каждый раз, с каждой новой сделкой повышаю уровень сервиса и считаю недопустимым для себя демпинг, к чему и призываю своих коллег.

Среди клиентов есть те, кто просто отдает Гюзель ключи от квартиры, выставленной на продажу, подписывает договор, озвучивает условия, при необходимости оставляет доверенность и включается в процесс уже только на заключительных этапах. Помимо полного юридического и информационного сопровождения она берет на себя и предпродажную подготовку объекта.

К Гюзель часто обращаются красноярцы, желающие переехать в другие регионы. Как правило, это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Риелтесса помогает продать в разумные сроки квартиру здесь и найти подходящий вариант на новом месте. Гюзель сотрудничает с коллегами из других городов, и такое партнерство позволяет получать объективную информацию о рынке недвижимости и быть максимально продуктивным для клиента.

— Покупка квартиры — это большая история про счастье. Все сложности я оставляю на своей стороне, стараясь сделать так, чтобы клиент испытывал двойное счастье и от процесса, и от результата. Когда поставлена завершающая точка, душа ликует и поет. Случалось даже плакать вместе с клиентами от счастья. Так бывает, если твоя работа — твоя судьба.