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Человек года-2020. Номинация «Человек года в частном образовании»

Человек года-2020. Номинация «Человек года в частном образовании»
Иллюстрация: коллаж ДК

Для образования 2020 год стал временем испытаний и новых вызовов: от перехода на дистанционное обучение до борьбы за бизнес, сохранение команд в период жесткого локдауна.

#БИЗНЕС

Тем не менее частные образовательные проекты Красноярска прожили это время ярко, творчески, в развитии, хоть и через преодоление.

 

Татьяна Андреева,
ЧУДО «Умка»

Человек года-2020. Номинация «Человек года в частном образовании» 1«Умка» — сеть образовательных центров, созданная в 2002 году. Сейчас включает в себя 8 подразделений: 4 дошкольных филиала, 2 школы, «Умка-проекты» (международный научный проект «Умный Красноярск» и лагерь Umka camp), ивент-подразделение «Умка-праздник». Основательница и владелица сети — Татьяна Андреева.
 
Факт: в феврале 2020 года по инициативе «Умки» в Красноярске прошел первый международный образовательный форум «108 родителей». Его участники обсудили различные образовательные стратегии — от государственных до семейных.
 

Наталья Герасимова,
семейный центр «Астрея»

Человек года-2020. Номинация «Человек года в частном образовании» 2Семейный центр «Астрея» создан в 2015 году, специализируется на коммуникативном и речевом развитии детей. Центр работает в семейноцентрированном векторе, предлагает развивающие и коррекционные программы с сенсорным  и нейропсихологическим подходом для разных возрастных групп — от 0 до 18 лет, занимается ранней профилактикой вторичных нарушений и функционирования. Оказывает психологическое сопровождение семьи, детско-родительских отношений. В год в «Астрею» обращаются более 500 семей.
 
Факт: в августе 2020 года «Астрея» начала набор преподавателей в новый филиал на Взлетке, там будут работать с ранним и преддошкольным возрастом детей, а в центре на Железнодорожников идет процесс организации частной начальной школы.
 

Наталья Конно,
английский детский сад Welcome Kids

Человек года-2020. Номинация «Человек года в частном образовании» 3Единственный в Красноярске английский детский сад полного дня, он принимает детей от полутора лет. Welcome Kids использует две программы: собственную англоязычную, в ее основе Британский национальный стандарт, и программу «Детский сад 2100», которая поэтапно готовит ребенка к школе.
 
Факт: кроме раннего изучения языка Welcome Kids предлагает большой выбор развивающих студий — музыка, танцы, спорт. Сейчас занятия проходят в четырех филиалах: в Северном, на Взлетке, в Академгородке и в Удачном.
 

Инга Линартене,
сеть центров семейного доверительного воспитания «Академия детства»

Человек года-2020. Номинация «Человек года в частном образовании» 4Центр доверительного семейного воспитания и начальная школа «Академия детства» основаны в 2008 году, сейчас сеть насчитывает четыре филиала в Красноярске.
 
Факт: весной 2020 года основатель центра Инга Линартене инициировала кампанию в защиту частных детских образовательных учреждений, пострадавших в результате введения карантинных мер. В октябре при ее участии была создана Ассоциация лидеров образовательных организаций Красноярского края. Организация зарегистрирована в Минюсте.
 

Светлана Тетерина,
новая художественная школа им. А. Г. Поздеева («Поздеевка»)

Человек года-2020. Номинация «Человек года в частном образовании» 5«Поздеевка» — это художественная школа, сочетающая академическое художественное образование (живопись, рисунок, композиция, история искусств), современные педагогические методики и живую практику. В 2017 году Светлана Тетерина, представляя проект «Художественная школа имени А. Г. Поздеева», победила в номинации «Детский бизнес» премии «Человек года».
 
Факт: весной 2020 года школа смогла за сутки перевести все свои образовательные программы в онлайн, не пропустив ни одного занятия из расписания, и провести несколько международных арт-проектов.
 

Ольга Хренкова,
реджио-вдохновленная школа «Маяк»

Человек года-2020. Номинация «Человек года в частном образовании» 6Первая в Сибири школа и детский сад, которая реализует концепцию реджио-педагогики. Специфика метода — в максимальном внимании к природным возможностям и задаткам каждого ребенка. Задача взрослых — помочь раскрыть потенциал и дать возможность ребенку пройти свой уникальный путь развития.
 
Факт: школа и детский сад — это семейный проект Ольги Хренковой, ее мужа Дмитрия и сына Вовы. Здание для школы и детского сада построено по индивидуальному проекту с учетом требований к организации реджио-пространства. 
 

Инна Шамрай,
школа твоих достижений «Солнечный город»

Человек года-2020. Номинация «Человек года в частном образовании» 7Школа твоих достижений «Солнечный город» — школа непрерывного развития для детей от 0 до 12 лет, создана в 2004 году.
С 2018 года команда «Солнечного города» открыла первую в регионе альтернативную школу для детей от 6 лет до 12 лет. Педагоги школы ведут собственные разработки материалов и регулярно обмениваются опытом с дружественными школами России.
 
Факт: еженедельно «Солнечный город» проводит онлайн-встречи школы осознанного родительства.
 
 
 
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