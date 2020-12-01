Человек года-2020. Номинация «Человек года в частном образовании»

Для образования 2020 год стал временем испытаний и новых вызовов: от перехода на дистанционное обучение до борьбы за бизнес, сохранение команд в период жесткого локдауна.

Тем не менее частные образовательные проекты Красноярска прожили это время ярко, творчески, в развитии, хоть и через преодоление.

Татьяна Андреева,

ЧУДО «Умка»

«Умка» — сеть образовательных центров, созданная в 2002 году. Сейчас включает в себя 8 подразделений: 4 дошкольных филиала, 2 школы, «Умка-проекты» (международный научный проект «Умный Красноярск» и лагерь Umka camp), ивент-подразделение «Умка-праздник». Основательница и владелица сети — Татьяна Андреева. «Умка» — сеть образовательных центров, созданная в 2002 году. Сейчас включает в себя 8 подразделений: 4 дошкольных филиала, 2 школы, «Умка-проекты» (международный научный проект «Умный Красноярск» и лагерь Umka camp), ивент-подразделение «Умка-праздник». Основательница и владелица сети — Татьяна Андреева.

Факт: в феврале 2020 года по инициативе «Умки» в Красноярске прошел первый международный образовательный форум «108 родителей». Его участники обсудили различные образовательные стратегии — от государственных до семейных.

Наталья Герасимова,

семейный центр «Астрея»

Семейный центр «Астрея» создан в 2015 году, специализируется на коммуникативном и речевом развитии детей. Центр работает в семейноцентрированном векторе, предлагает развивающие и коррекционные программы с сенсорным и нейропсихологическим подходом для разных возрастных групп — от 0 до 18 лет, занимается ранней профилактикой вторичных нарушений и функционирования. Оказывает психологическое сопровождение семьи, детско-родительских отношений. В год в «Астрею» обращаются более 500 семей. Семейный центр «Астрея» создан в 2015 году, специализируется на коммуникативном и речевом развитии детей. Центр работает в семейноцентрированном векторе, предлагает развивающие и коррекционные программы с сенсорным и нейропсихологическим подходом для разных возрастных групп — от 0 до 18 лет, занимается ранней профилактикой вторичных нарушений и функционирования. Оказывает психологическое сопровождение семьи, детско-родительских отношений. В год в «Астрею» обращаются более 500 семей.

Факт: в августе 2020 года «Астрея» начала набор преподавателей в новый филиал на Взлетке, там будут работать с ранним и преддошкольным возрастом детей, а в центре на Железнодорожников идет процесс организации частной начальной школы.

Наталья Конно,

английский детский сад Welcome Kids

Единственный в Красноярске английский детский сад полного дня, он принимает детей от полутора лет. Welcome Kids использует две программы: собственную англоязычную, в ее основе Британский национальный стандарт, и программу «Детский сад 2100», которая поэтапно готовит ребенка к школе. Единственный в Красноярске английский детский сад полного дня, он принимает детей от полутора лет. Welcome Kids использует две программы: собственную англоязычную, в ее основе Британский национальный стандарт, и программу «Детский сад 2100», которая поэтапно готовит ребенка к школе.

Факт: кроме раннего изучения языка Welcome Kids предлагает большой выбор развивающих студий — музыка, танцы, спорт. Сейчас занятия проходят в четырех филиалах: в Северном, на Взлетке, в Академгородке и в Удачном.

Инга Линартене,

сеть центров семейного доверительного воспитания «Академия детства»

Центр доверительного семейного воспитания и начальная школа «Академия детства» основаны в 2008 году, сейчас сеть насчитывает четыре филиала в Красноярске. Центр доверительного семейного воспитания и начальная школа «Академия детства» основаны в 2008 году, сейчас сеть насчитывает четыре филиала в Красноярске.

Факт: весной 2020 года основатель центра Инга Линартене инициировала кампанию в защиту частных детских образовательных учреждений, пострадавших в результате введения карантинных мер. В октябре при ее участии была создана Ассоциация лидеров образовательных организаций Красноярского края. Организация зарегистрирована в Минюсте.

Светлана Тетерина,

новая художественная школа им. А. Г. Поздеева («Поздеевка»)

«Поздеевка» — это художественная школа, сочетающая академическое художественное образование (живопись, рисунок, композиция, история искусств), современные педагогические методики и живую практику. В 2017 году Светлана Тетерина, представляя проект «Художественная школа имени А. Г. Поздеева», победила в номинации «Детский бизнес» премии «Человек года». «Поздеевка» — это художественная школа, сочетающая академическое художественное образование (живопись, рисунок, композиция, история искусств), современные педагогические методики и живую практику. В 2017 году Светлана Тетерина, представляя проект «Художественная школа имени А. Г. Поздеева», победила в номинации «Детский бизнес» премии «Человек года».

Факт: весной 2020 года школа смогла за сутки перевести все свои образовательные программы в онлайн, не пропустив ни одного занятия из расписания, и провести несколько международных арт-проектов.

Ольга Хренкова,

реджио-вдохновленная школа «Маяк»

Первая в Сибири школа и детский сад, которая реализует концепцию реджио-педагогики. Специфика метода — в максимальном внимании к природным возможностям и задаткам каждого ребенка. Задача взрослых — помочь раскрыть потенциал и дать возможность ребенку пройти свой уникальный путь развития. Первая в Сибири школа и детский сад, которая реализует концепцию реджио-педагогики. Специфика метода — в максимальном внимании к природным возможностям и задаткам каждого ребенка. Задача взрослых — помочь раскрыть потенциал и дать возможность ребенку пройти свой уникальный путь развития.

Факт: школа и детский сад — это семейный проект Ольги Хренковой, ее мужа Дмитрия и сына Вовы. Здание для школы и детского сада построено по индивидуальному проекту с учетом требований к организации реджио-пространства.

Инна Шамрай,

школа твоих достижений «Солнечный город»

Школа твоих достижений «Солнечный город» — школа непрерывного развития для детей от 0 до 12 лет, создана в 2004 году. Школа твоих достижений «Солнечный город» — школа непрерывного развития для детей от 0 до 12 лет, создана в 2004 году.

С 2018 года команда «Солнечного города» открыла первую в регионе альтернативную школу для детей от 6 лет до 12 лет. Педагоги школы ведут собственные разработки материалов и регулярно обмениваются опытом с дружественными школами России.

Факт: еженедельно «Солнечный город» проводит онлайн-встречи школы осознанного родительства.