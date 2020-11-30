В Красноярском крае и Забайкалье отменили транспортный налог для электромобилей

Владельцы электромобилей смогут не платить транспортный налог еще в трех регионах — Башкирии, Волгоградской области и Забайкальском крае. Соответствующее решение приняли депутаты регионов.

В Башкирии льгота будет действовать в течение трех лет. Воспользоваться ею смогут как частные владельцы, так и юрлица. Эта мера направлена на стимулирование спроса на такие автомобили. Мера затрагивает только электромобили, гибриды не освобождаются от налога, — пишет Drom.ru.

Мы освободили от уплаты владельцев электромобилей, в соответствии с законом налог можно не платить три года. Льгота в равной степени касается как организаций, так и физических лиц и распространяется на владельцев двух и более транспортных средств. Налог можно не платить по выбору за одно из них», — сообщил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

При этом в Волгоградской области от налога освободили только электромобили, оснащенные исключительно одним электрическим двигателем мощностью не более 150 лошадиных сил включительно.

В ряде регионов России транспортный налог на «электрички» уже отменен. В частности, его не требуется платить в Москве и Подмосковье, Иркутской области, Красноярском крае (закон вступает в силу с 1 января 2021 года). На днях стало известно о подготовке аналогичной льготы в Дагестане.

При этом в правительстве периодически возникает и угасает дискуссия по поводу отмены налога на электромобили на федеральном уровне. Так, распоряжением от 5 ноября 2020 года Минтрансу, Минпромторгу, Минприроды и рабочей группе Национальной технологической инициативы «Автонет» поручено подготовить федеральный закон, предусматривающий «создание системы мер по стимулированию использования экологически чистого транспорта». Речь может идти в том числе об обнулении транспортного налога.

По данным на сентябрь, в Красноярском крае было 223 электромобиля. По этому показателю регион на девятом месте в России. Правда, зарядных станций в региональном центре всего пять.