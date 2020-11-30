Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.12
76,19
91,20
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае и Забайкалье отменили транспортный налог для электромобилей

В Красноярском крае и Забайкалье отменили транспортный налог для электромобилей
Иллюстрация: chery-77.ru

Владельцы электромобилей смогут не платить транспортный налог еще в трех регионах — Башкирии, Волгоградской области и Забайкальском крае. Соответствующее решение приняли депутаты регионов.

#НОВОСТИ

В Башкирии льгота будет действовать в течение трех лет. Воспользоваться ею смогут как частные владельцы, так и юрлица. Эта мера направлена на стимулирование спроса на такие автомобили.  Мера затрагивает только электромобили, гибриды не освобождаются от налога, — пишет Drom.ru.

Мы освободили от уплаты владельцев электромобилей, в соответствии с законом налог можно не платить три года. Льгота в равной степени касается как организаций, так и физических лиц и распространяется на владельцев двух и более транспортных средств. Налог можно не платить по выбору за одно из них», — сообщил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

При этом в Волгоградской области от налога освободили только электромобили, оснащенные исключительно одним электрическим двигателем мощностью не более 150 лошадиных сил включительно.

В ряде регионов России транспортный налог на «электрички» уже отменен. В частности, его не требуется платить в Москве и Подмосковье, Иркутской области, Красноярском крае (закон вступает в силу с 1 января 2021 года). На днях стало известно о подготовке аналогичной льготы в Дагестане.

При этом в правительстве периодически возникает и угасает дискуссия по поводу отмены налога на электромобили на федеральном уровне. Так, распоряжением от 5 ноября 2020 года Минтрансу, Минпромторгу, Минприроды и рабочей группе Национальной технологической инициативы «Автонет» поручено подготовить федеральный закон, предусматривающий «создание системы мер по стимулированию использования экологически чистого транспорта». Речь может идти в том числе об обнулении транспортного налога.

По данным на сентябрь, в Красноярском крае было 223 электромобиля. По этому показателю регион на девятом месте в России. Правда, зарядных станций в региональном центре всего пять.

 

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Суд не стал лишать Анатолия Быкова времениСуд не стал лишать Анатолия Быкова времени
  • Роскомнадзор хочет уйти от цензуры YouTube с помощью российских видеохостинговРоскомнадзор хочет уйти от цензуры YouTube с помощью российских видеохостингов
  • Превышение ПДК по пяти загрязняющим веществам зафиксировано в КрасноярскеПревышение ПДК по пяти загрязняющим веществам зафиксировано в Красноярске
  • Игорь Сечин: "На Таймыре — лучшая в мире нефть"Игорь Сечин: "На Таймыре — лучшая в мире нефть"
  • Магистральный газопровод даст возможность Красноярску расти вширьМагистральный газопровод даст возможность Красноярску расти вширь
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.