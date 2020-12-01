Движение грузовиков в Красноярске ограничат еще больше
Новые дорожные знаки, запрещающие проезд грузового транспорта, начнут устанавливать уже на этой неделе. Действовать они начнут со второй половины декабря.
В Красноярске вводят дополнительные ограничения движения большегрузного транспорта, рассказали в мэрии. Коснутся они участков дорог в Центральном, Советском, Октябрьском и Свердловском районах. В частности:
- ул. Караульная на участке от ул. 2-ая Брянская до ул. Чернышевского движение будет запрещено для грузовиков массой свыше 15 т. круглосуточно;
- ул. Караульная на участке от ул. Чернышевского до кольца ул. 9 Мая; ул. 9 Мая на участке от ул. Караульная до ул. Шумяцкого — для грузовиков массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00;
- на ул. Линейная, ул. Абытаевская, ул. Шахтеров грузовое движение будет запрещено круглосуточно;
- на ул. Батурина, ул. 78-й Добровольческой Бригады, ул. Водопьянова, просп. Комсомольский, ул. Мате Залки, ул. Ястынская, просп. Металлургов, ул. Алексеева, ул. Молокова, ул. Партизана Железняка движение грузовиков массой более 8 т будет запрещено с 06:00 до 22:00.
- на пр. Свободный на участке от ул. Лесопарковая до ул. Л. Кецховели движение будет запрещено для грузовиков массой свыше 3,5 т. круглосуточно;
- на Николаевском проспекте, Николаевском мосту, ул. М. Годенко — для грузовиков массой свыше 15 т. с 06:00 до 22:00;
- на ул. Ак. Киренского, ул. Партизанская, ул. Красной Армии, ул. Дубровинского движение грузовиков массой более 8 т. будет запрещено с 06:00 до 22:00.
Действовать новая схема начнет 19 декабря 2020 года.