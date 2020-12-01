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Работающим с ковидными больными врачам еще доплатят из бюджета

Работающим с ковидными больными врачам еще доплатят из бюджета
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. На всю страну выделено 10 млрд рублей. Край получит почти 2% от нее.

#НОВОСТИ
Красноярский край получит из федерального бюджета 190,3 млн рублей на выплаты медработникам, работающим с больными COVID-19. Такая сумма указана в постановлении правительства РФ, подписанном несколько дней назад.
 
Рассчитывать на доплату смогут врачи, средний и младший медперсонал, водители скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки.
 
Это уже не первый раз, когда медики Красноярского края получают такие доплаты. Так, весной 2020 года край получил на эти цели 105 млн рублей. Примерно тогда же, соответствующим приказом регионального Минздрава, был утвержден порядок и предельные суммы этих выплат.
 
Добавим, что сумма, выделенная в этот раз Красноярскому краю, оказалась второй по величине в Сибири — больше только у Кемеровской области (194 млн рублей). Больше всего по России — 787,2 млн — получит Санкт-Петербург. Общая же сумма таких выплат составит 10 млрд рублей.
 
По данным оперативного штаба по Красноярскому краю на 30 ноября в регионе насчитывалось 7 567 больных COVID-19. Суточный прирост составил 334 человека.
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